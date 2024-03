Bridge Biotherapeutics, Inc. a annoncé une collaboration de recherche avec le laboratoire du Dr. Raul Torres à l'Ecole de Médecine de l'Université du Colorado. Cette collaboration se concentrera sur l'exploration du potentiel du BBT-877, un nouvel inhibiteur de l'autotaxine (ATX), en tant que traitement immuno-oncologique du cancer. Raul Torres, professeur d'immunologie et de microbiologie à l'école de médecine de l'université du Colorado, a montré que l'acide lysophosphatidique (LPA) joue un rôle dans la modulation de la surveillance et du métabolisme de l'immunosurveillance des cellules T CD8, ce qui finit par perturber l'immunité antitumorale de l'organisme.

Le LPA, un lipide dont la concentration augmente dans divers types de cancer, interagit avec six récepteurs différents couplés aux protéines G (LPA receptor 1-6, LPAR 1-6) pour activer des voies et des molécules de signalisation en aval conduisant à l'inflammation et à la fibrose. Selon des recherches récentes du Dr Torres, l'engagement du LPAR5 dans le LPA conduit à l'inhibition de la fonction cytotoxique des cellules T CD8, permettant ainsi aux cellules cancéreuses d'échapper à la surveillance immunitaire. L'inhibition de la signalisation inhibitrice de la voie LPA-LPAR5 par la réduction des niveaux de LPA devrait renforcer l'immunité des cellules T CD8 et améliorer l'efficacité de l'élimination du cancer.

L'effort de recherche conjoint se concentre sur le BBT-877, un nouvel inhibiteur de l'ATX qui s'est révélé capable de réduire la production de LPA jusqu'à 90 % dans des études sur l'homme. L'objectif est d'évaluer le potentiel du BBT-877 en tant que traitement immuno-oncologique. Les premiers résultats suggèrent qu'il pourrait renforcer la capacité du système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses en améliorant l'élimination des cellules cibles spécifiques à l'antigène, en réduisant l'activation du LPAR5 médiée par le LPA et en supprimant le dysfonctionnement des cellules T, ce qui renforcerait l'immunité anti-tumorale.

Selon les termes de la collaboration, Bridge Biotherapeutics fournira un soutien financier et l'accès au BBT-877, tandis que le laboratoire du Dr Raul Torres apportera son expertise en immunologie et en biologie du cancer. Ensemble, les deux entités mèneront des études précliniques afin d'évaluer le potentiel thérapeutique du BBT-877 dans l'amélioration de l'immunité anti-tumorale.