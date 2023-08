Bridge Investment Group Holdings Inc. est un gestionnaire d'investissements immobiliers verticalement intégré. La société est diversifiée dans différentes catégories d'actifs. La société utilise un modèle verticalement intégré couvrant neuf plateformes d'investissement à travers des stratégies d'actions et de dettes immobilières. Son approche verticalement intégrée comprend des professionnels de l'investissement ainsi que des employés qui exercent des fonctions de gestion active des actifs, de gestion des biens, de location et de gestion de la construction. La société exerce ses activités dans 40 États. Son portefeuille comprend Skybridge Towers, One North Lasalle, Royal Centre, Waverly Place, Lore South Mountain, Somerby Franklin, Carrollwood Station, Somerby Lake Nona, Sandy Springs, Archer Ave, Post District et Echo Street West.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds