Bridge SaaS Limited a annoncé la nomination de M. Joshua Quinn et du Dr. John Tarrant en tant qu'administrateurs non exécutifs. M. Quinn est un professionnel chevronné qui a travaillé comme expert-comptable, secrétaire général et directeur de nombreuses sociétés publiques (cotées et non cotées) et privées, tout en gérant son propre cabinet d'expert-comptable. Le sens de la gouvernance de M. Quinn va au-delà de son expérience des sociétés cotées à l'ASX et s'étend à une multitude de sociétés privées et de groupes familiaux estimés, où il joue un rôle de conseiller et d'administrateur.

Son leadership s'appuie sur une connaissance approfondie de la finance, de la fiscalité et du droit, soulignée par son statut de comptable agréé auprès de l'Institute of Chartered Accountants Australia and New Zealand (ICAANZ) et d'agent fiscal agréé. Avant de créer son propre cabinet d'expertise comptable, UTA TAX, à Sydney, M. Quinn était directeur de la division de l'impôt sur les sociétés de BDO, à Sydney, et avait auparavant occupé des postes dans toute l'Australie chez PKF et KPMG. M. Quinn est titulaire d'une licence en commerce combinée au droit et d'une maîtrise en droit de l'université de Sydney.

Tarrant est directeur non exécutif et actionnaire principal de Norwood Systems Limited, société cotée à l'ASX. Il a mené une carrière de quarante-quatre ans dans des fonctions diverses, notamment dans la comptabilité, la profession juridique, les industries minière, pétrolière et gazière (dont dix ans en tant qu'entrepreneur), l'industrie des logiciels, l'industrie de l'enseignement supérieur privé, l'enseignement juridique et l'armée de l'air australienne. M. Tarrant a été administrateur d'un large éventail de sociétés en Australie, au Canada et au Royaume-Uni, y compris des sociétés cotées et non cotées. Les qualifications du Dr. Tarrant est titulaire d'un doctorat en philosophie (UNE), d'un doctorat en sciences juridiques (UWA), d'une maîtrise en droit (ANU), d'une maîtrise en droit (C criminal Prosecutions) (UOW), d'une licence en droit (avec mention) (UNE), d'un diplôme d'études supérieures en droit international (U Syd), d'un diplôme d'études supérieures en droit militaire (U Syd) et d'un diplôme d'études supérieures en droit de l'Union européenne (U Syd), Diplôme d'études supérieures en droit militaire (ANU), Master of Defence Studies (UNSW), Bachelor of Commerce (Melb), Bachelor of Arts (UNE), Bachelor of Science (UNE) et un Graduate Certificate in Technology Management (UTS).

La société a également annoncé que M. Rupert Taylor-Price a démissionné du conseil d'administration, avec effet à la date de la présente annonce. M. Winton Willesee, directeur non exécutif, a été nommé président intérimaire en remplacement de M. Taylor-Price.