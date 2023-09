Bridge Securities Limited est une société d'investissement basée en Inde. La société se concentre sur la fourniture de services de finance et d'investissement en utilisant les technologies de l'information et de la communication. La société est engagée dans le courtage de titres, la négociation de titres, la gestion des investissements et les services de conseil financier. La société opère par le biais de Security Trading & Brokerage. Elle investit dans des actions, des actions, des débentures, des débentures-actions, des obligations, des obligations et des titres, les acquiert, les détient et les traite de toute autre manière, ainsi que dans les activités de banque d'affaires, de souscription et de courtage de titres. Son activité de courtage d'actions fournit une gamme de services, notamment la gestion des certificats d'actions, la gestion des dividendes, la gestion des dividendes et le traitement des questions liées au registre. Elle propose une gamme de solutions de conseil en matière d'investissement et de gestion de patrimoine à une large clientèle de particuliers fortunés (HNI), d'institutions, de family offices, d'organisations caritatives, de fondations et de particuliers.