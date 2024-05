Bridge Securities Limited est une société d'investissement basée en Inde. La société exerce ses activités dans le secteur du négoce et du courtage de valeurs mobilières. La société investit, acquiert et détient des actions, des actions, des débentures, des débentures-actions, des obligations, des obligations et des titres, et exerce des activités de banque d'affaires, de prise ferme et de courtage d'actions. La société est engagée dans le courtage de titres, la négociation de titres, la gestion d'investissements et les services de conseil financier. Ses services de courtage en valeurs mobilières comprennent la gestion des certificats d'actions, la gestion des dividendes, la gestion des dividendes et le traitement des questions liées à l'enregistrement. Elle offre une gamme de solutions de conseil en matière d'investissement et de gestion de patrimoine à une large clientèle de particuliers fortunés, d'institutions, de family offices, d'organisations caritatives, de fondations et de particuliers.