BridgeBio Pharma, Inc. est une société basée aux États-Unis. La société découvre et développe des médicaments qui ciblent des maladies génétiques bien caractérisées. La plateforme de produits de la société est divisée en trois catégories principales : Mendélien, Oncologie et Thérapie génique. Les programmes de la société comprennent des produits candidats allant de la découverte précoce au développement avancé. Les produits de la société comprennent BBP-561, BBP-711, BBP-631 et BBP-454.

Secteur Produits pharmaceutiques