Bridgeline Digital, Inc. est une société de logiciels de technologie marketing. Sa plateforme Unbound est une plateforme numérique qui intègre la gestion de contenu Web, le commerce électronique, le marketing électronique, le marketing numérique et l'analyse Web. Elle propose des solutions de recherche de sites d'entreprise avec ses produits Celebros Search et HawkSearch. Celebros Search est un produit de recherche de sites orienté commerce qui prévoit le traitement du langage naturel et incorpore l'intelligence artificielle pour présenter des résultats de recherche pertinents basés sur des recherches par mots-clés à longue traîne. HawkSearch est une application de recherche, de recommandation et de personnalisation de sites conçue pour les spécialistes du marketing, les marchands et les développeurs afin d'améliorer la recherche de contenu des clients en ligne. Son Woorank est un outil d'audit d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) qui génère un audit de performance instantané du SEO technique, on-page et off-page du site. Sa solution TruPresence est une plate-forme de gestion de contenu Web et de commerce électronique destinée à répondre aux besoins des organisations à unités multiples et des franchises.

Secteur Logiciels