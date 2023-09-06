* BRIDGEPOINT GROUP PLC - ACCEPTE D'AJOUTER AU GROUPE ENERGY CAPITAL PARTNERS HOLDINGS LP ET DES ENTITÉS AFFILIÉES
BRIDGEPOINT GROUP PLC : * BRIDGEPOINT GROUP PLC - A ACCEPTÉ D'AJOUTER ENERGY CAPITAL PARTNERS HOLDINGS LP ET DES ENTITÉS AFFILIÉES AU GROUPE : PROPOSITION D'ACCORD POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE INITIALE DE 835 MILLIONS DE LIVRES STERLING
* BRIDGEPOINT GROUP PLC : TRANSACTION RELUTIVE POUR LES ACTIONNAIRES DE BRIDGEPOINT À PARTIR DU JOUR DE LA CLÔTURE SUR LE FRE, L'EBITDA ET LE REVENU NET PAR ACTION
* BRIDGEPOINT GROUP PLC : LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL SONT SCINDÉES, WILLIAM JACKSON CONTINUANT À ASSUMER SON RÔLE DE PRÉSIDENT
* BRIDGEPOINT GROUP PLC : UN NOUVEAU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE 50 MILLIONS DE LIVRES STERLING DEVRAIT ÊTRE LANCÉ UNE FOIS QUE LE PROGRAMME EXISTANT SERA ACHEVÉ
* BRIDGEPOINT : L'OPÉRATION SERA FINANCÉE PAR DES PARTS AGRAFÉES DANS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE FORMÉE SOUS BRIDGEPOINT ET PAR LES RESSOURCES EXISTANTES DU BILAN.
* BRIDGEPOINT GROUP PLC - RAOUL HUGHES PRENDRA LA DIRECTION OPÉRATIONNELLE DU GROUPE EN TANT QUE PDG LE MOIS PROCHAIN Le texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :