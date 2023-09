La société de capital-investissement Bridgepoint Group Plc étudie une vente de Humanetics Group qui pourrait valoriser le fournisseur de technologie de systèmes de sécurité à environ 1,5 milliard de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier.

Bridgepoint, basé à Londres, a fait appel à la banque d'investissement Evercore Inc pour conseiller Humanetics dans son processus de vente, qui devrait susciter l'intérêt d'acheteurs stratégiques et de fonds d'investissement privés, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Humanetics espère obtenir une valorisation équivalente à plus de 15 fois son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) sur 12 mois, qui s'élève à près de 90 millions de dollars, ont indiqué les sources.

Bridgepoint et Evercore se sont refusés à tout commentaire, tandis que Humanetics n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Humanetics, qui opère par l'intermédiaire de son entité juridique Safety Technology Holdings Inc, tire ses origines des Alderson Research Laboratories, fondés en 1952 par Samuel W. Alderson. Il s'agissait à l'origine de fabriquer des mannequins d'essai de choc pour tester les sièges éjectables des avions, les casques d'aviation et les systèmes de retenue des pilotes.

La société de capital-investissement Wynnchurch Capital, basée à Chicago, a racheté l'entreprise en 2009, alors qu'elle était connue sous le nom de First Technology Safety Systems. En 2011, Humanetics est née de la fusion de First Technology Safety Systems et de Denton ATD, un autre fabricant de mannequins de crash-test.

Humanetics, dont le siège se trouve à Farmington Hills, dans le Michigan, fournit actuellement des logiciels de simulation virtuelle utilisés au cours du processus de conception des véhicules, et fabrique également du matériel et des logiciels utilisés pour recueillir et analyser les données. Elle fournit également des pièces détachées, des équipements d'essai et des outils d'étalonnage aux constructeurs automobiles, aux entreprises aérospatiales et aux contractants gouvernementaux.

Bridgepoint a racheté Humanetics à Golden Gate Capital en 2018 et a poursuivi sa croissance par le biais d'acquisitions. Humanetics a acquis le fabricant d'équipements de traitement laser OpTek Systems en 2019, et deux fabricants de logiciels de conception, Human Solutions et Avalution, en 2021. (Reportage de Milana Vinn à New York et d'Amy-Jo Crowley à Londres ; rédaction d'Anirban Sen et de Chris Reese)