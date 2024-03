Bridgepoint Group plc est une société internationale de gestion de fonds d'actifs alternatifs basée au Royaume-Uni qui se concentre sur le marché intermédiaire. La société acquiert ou investit dans des entreprises à vocation européenne et cherche à construire des entreprises plus solides avec un meilleur potentiel à long terme. La société est spécialisée dans le capital-investissement et le crédit privé et investit à l'échelle internationale dans six secteurs principaux, à savoir les services aux entreprises, la consommation, les services financiers, la santé, l'industrie de pointe et la technologie. Elle se concentre sur l'investissement dans les entreprises du marché intermédiaire par le biais de quatre stratégies de fonds diversifiées : Middle Market, Lower Mid-Cap, Early-Stage Growth et Credit. La société fournit également un large éventail de services d'approvisionnement aux entreprises de son portefeuille. Ce service comprend l'accès à des accords de prix favorables, un logiciel d'enchères électroniques et des conseils de spécialistes sur la réduction des coûts dans des catégories de dépenses telles que le fret et l'assurance. Bridgepoint Advisers Limited est une filiale de la société.

