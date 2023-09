(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Bridgepoint Group PLC - Investisseur en capital privé basé à Londres - Le directeur financier Adam Jones achète 100 000 actions à 1,95 GBP, d'une valeur de 195 240 GBP, mardi. L'associé directeur Jonathan Hughes achète 40 000 actions à 1,97 GBP le mercredi, après avoir également acheté 40 000 actions le lundi.

Literacy Capital PLC - Fonds d'investissement basé à Londres, qui réalise des investissements à long terme dans des entreprises privées britanniques et fait des dons à des organisations caritatives d'alphabétisation et d'éducation - Le directeur indépendant Kevin Dady vend 20 000 actions à 4,90 GBP chacune, pour une valeur de 98 000 GBP, à Londres, mercredi. Au début du mois, Kevin Dady a vendu 50 000 actions.

Team17 Group PLC - Développeur de jeux vidéo, d'applications éducatives pour enfants et de jeux de simulation de travail, basé à Wakefield, Angleterre - Le directeur non exécutif Peter Whiting achète 20 900 actions à 308,9 pence, d'une valeur de 64 560 GBP, mercredi. Mardi, Team17 a annoncé une baisse de 27 % de son bénéfice avant impôts au premier semestre, l'augmentation des dépenses ayant été supérieure à celle des revenus.

Naked Wines PLC - Vendeur de vin en ligne basé à Norwich, Angleterre - Jack Pailing, directeur non exécutif, achète 91 813 actions à des prix allant de 0,60 GBP à 0,66 GBP, pour une valeur de 57 892 GBP, mardi et mercredi. Il s'intéresse désormais à 469 202 actions, soit une participation de 0,6%. Mardi, Naked Wines a fait état d'un passage à la perte avant impôts pour l'exercice clos le 3 avril, en raison de dépréciations d'actifs.

