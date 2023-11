Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. est une société de lutte aérienne contre les incendies. La société fournit des services de lutte aérienne contre les incendies et de gestion des feux de forêt aux agences gouvernementales fédérales et d'État, y compris le Service forestier des États-Unis, dans tout le pays. Elle fournit des services de surveillance, de secours et de suppression des incendies de forêt par voie aérienne, ainsi que des services de lutte contre les incendies par voie aérienne, en utilisant la technologie et des méthodes de lutte contre les incendies respectueuses de l'environnement et durables, principalement sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Son portefeuille s'articule autour de deux offres : la lutte contre les incendies et la surveillance aérienne. La lutte contre les incendies consiste à déployer des avions spécialisés Super Scooper pour faire baisser de grandes quantités d'eau rapidement et directement sur les feux de forêt. La surveillance aérienne consiste à assurer la surveillance aérienne des avions de lutte contre les incendies au-dessus d'un incident et à assurer la coordination tactique avec le commandant de l'incident. La surveillance aérienne utilise à la fois des aéronefs pilotés et des aéronefs non pilotés. Elle dispose d'une flotte d'environ 21 avions.

Secteur Services publics de sécurité et juridiques