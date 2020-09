Bridgestone : Le gouvernement promet de se battre pour sauver l'emploi

Données financières JPY USD EUR CA 2020 3 009 Mrd 28 776 M 24 477 M Résultat net 2020 110 Mrd 1 054 M 896 M Tréso. nette 2020 22 295 M 213 M 181 M PER 2020 21,6x Rendement 2020 3,15% Capitalisation 2 373 Mrd 22 727 M 19 303 M VE / CA 2020 0,78x VE / CA 2021 0,73x Nbr Employés 143 589 Flottant 79,7% Graphique BRIDGESTONE CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BRIDGESTONE CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 3 686,36 JPY Dernier Cours de Cloture 3 370,00 JPY Ecart / Objectif Haut 20,2% Ecart / Objectif Moyen 9,39% Ecart / Objectif Bas -5,04% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Shuichi Ishibashi Chief Executive Officer & Director Akihiro Eto President, Chief Operating Officer & Director Masaaki Tsuya Chairman Masato Sakano Chief Technology Officer Hideo Hara Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BRIDGESTONE CORPORATION -17.20% 22 727 MICHELIN SCA -13.27% 20 029 NOKIAN RENKAAT OYJ -6.05% 3 955 TOYO TIRE CORPORATION 10.67% 2 570 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. -27.23% 2 451 THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY, LIMITED -26.51% 2 408