Bridgestone: résultats trimestriels en nette hausse

Tokyo (awp/afp) - Le géant japonais des pneus Bridgestone a annoncé lundi des résultats au-dessus des attentes du marché au premier trimestre et confirmé ses prévisions annuelles malgré les effets du ralentissement économique mondial.

Notant un déclin de la demande dans le segment des pneus de remplacement à cause des effets du ralentissement économique, principalement aux Etats-Unis et en Europe, le groupe a dit dans un communiqué avoir néanmoins observé une reprise de la demande en pneus de première monte alors que les effets de la pénurie de semi-conducteurs qui pesait lourdement sur la production automobile s'estompaient.

Bridgestone dit avoir également profité de la demande "résiliente" dans le domaine des pneus "premium" et avoir réussi à répercuter l'impact de la hausse des prix des matières premières et de l'inflation sur ses prix de vente, bénéficiant également de la dépréciation du dollar et de l'euro face au yen comparé au premier trimestre 2022.

Entre janvier et mars, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 68,1% sur un an à 90,5 milliards de yens (599,1 millions de francs suisses).

Son bénéfice opérationnel ajusté a lui gagné 15,5% à 116,8 milliards de yens, tandis que ses ventes en valeur ont progressé de 17,1% à 1043,5 milliards de yens.

Pour l'ensemble de l'exercice, Bridgestone parie toujours sur une croissance de 11,6% de son bénéfice net à 335 milliards de yens, ainsi que sur une hausse de 5,7% de son bénéfice opérationnel ajusté et de 1% de ses ventes à 4150 milliards de yens.

afp/al