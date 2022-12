Einride, la start-up suédoise de camions à conduite autonome, lève des fonds supplémentaires.

Une facilité de crédit de 300 millions de dollars a été signée avec Barclays Europe, tandis que 200 millions de dollars de capitaux propres proviennent d'investisseurs nouveaux et existants, dont EQT et Northzone, a déclaré Einride dans un communiqué.

Quelque 90 millions de dollars de capitaux propres sont venus sous la forme de dettes antérieures converties en actions. Einride a refusé de dire à combien la société était évaluée à la suite de la dernière émission d'actions.

Certaines entreprises technologiques à croissance rapide ont eu du mal à lever des fonds cette année, tandis que d'autres, comme la société de paiements suédoise Klarna Bank, ont attiré les investisseurs en accordant des rabais importants par rapport aux évaluations précédentes.

"Le moment est venu d'agir non seulement en développant mais en accélérant la mise en œuvre de la technologie qui créera une façon plus propre, plus sûre et plus efficace de déplacer les marchandises", a déclaré Robert Falck, fondateur et directeur général d'Einride.

L'activité de la société repose sur la technologie de conduite autonome pour les camions de marchandises, qui a attiré l'attention des investisseurs ces dernières années car elle est jugée moins chère et plus facile à déployer que les voitures à conduite autonome.

Les services de fret à conduite autonome nécessitent moins de cartographie que d'autres technologies, car ils circulent sur des itinéraires fixes entre des points prédéfinis, le plus souvent sur de grandes autoroutes sans intersections ni piétons.