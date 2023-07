Brigade Enterprises Limited est une société basée en Inde, qui exerce des activités de développement immobilier, de location et de services connexes. La société opère à travers deux segments : Résidentiel et Location à bail. Le portefeuille de la société couvre le développement immobilier, les services de gestion immobilière, l'hôtellerie et l'éducation. Ses projets sont situés dans des villes du sud de l'Inde, notamment Chennai, Chikmagalur, Hyderabad, Kochi, Mangalore et Mysore. Les projets commerciaux de la société sont conçus pour le développement de logiciels et à des fins commerciales. Tous ses bâtiments sont proposés sur la base d'une construction sur mesure et d'un prêt-à-occupation. Ils sont situés dans des localités commerciales, d'affaires et de technologies de l'information (TI) de premier ordre. Par l'intermédiaire de sa filiale, Brigade Hospitality Services Limited (BHSL), la société exploite ses projets d'accueil. Sa filiale à part entière, Tetrarch Real Estates Private Limited, qui entreprend les projets de développement immobilier de la société.

Secteur Développement et opérations immobilières