Brigade Enterprises Limited est un promoteur immobilier basé en Inde. La société se consacre à la promotion immobilière, à la location et à l'hôtellerie, ainsi qu'à des services connexes. Ses secteurs d'activité sont l'immobilier, la location et l'hôtellerie. Le secteur de l'immobilier est impliqué dans le développement immobilier de projets résidentiels, commerciaux, d'espaces de bureaux et à usage mixte. Le secteur de la location développe des espaces commerciaux et de bureaux et les loue à des tiers. Le segment Hospitality développe des projets hôteliers qui sont exploités par des opérateurs internationaux. Son portefeuille immobilier comprend des bureaux, des zones économiques spéciales (ZES), des commerces, des hôtels, des townships, des clubs, des centres de conférence, des logements pour personnes âgées, des écoles et un programme d'accélération des technologies immobilières. Elle possède une gamme d'actifs dans le domaine de l'hôtellerie, notamment des clubs, des centres de congrès et des hôtels. Son portefeuille de commerces de détail comprend des centres commerciaux Orion, des centres commerciaux de quartier, des commerces de détail autonomes et des multiplex/des commerces de soutien.