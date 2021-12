Brigade-M3 European Acquisition Corp. lève 250 millions USD par le biais d'un placement privé d'unités

À NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AUX ÎLES CAÏMANS, AU JAPON OU EN AFRIQUE DU SUD, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ LADITE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE OU SOUMISE À UN ENREGISTREMENT OU À TOUTE AUTRE MESURE. CETTE COMMUNICATION NE CONTIENT NI NE CONSTITUE UNE OFFRE DE TITRES À LA VENTE OU UNE INVITATION OU UNE OFFRE AU PUBLIC OU UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUSCRIPTION DE TITRES.

Brigade-M3 European Acquisition Corp. (la « Société »), société d'acquisition à vocation spéciale commanditée par Brigade SPAC Sponsor II LLC (l’« Entité commanditaire »), et le partenaire stratégique M3 Euro SPAC Sponsor I, LP (« M3 »), ont annoncé aujourd’hui avoir recueilli des fonds d’un montant de 250 millions USD (hors Options [telles que définies ci-dessous]) vendues en relation avec l’Option de surallocation [telle que définie ci-dessous]) dans le cadre d’un placement privé dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, l'acquisition d'actifs, l'achat d'actions, la réorganisation ou tout autre regroupement d'entreprises similaire (un « Regroupement d'entreprises ») avec une société active, exerçant des activités importantes en Europe, et ayant bénéficié d'un changement structurel dû à la pandémie de COVID-19 ou ayant subi les conséquences négatives des perturbations temporaires causées par la pandémie.

La Société aura 18 mois à compter du 14 décembre 2021 (la « Date de règlement ») pour finaliser une Regroupement d’entreprises (la « Date d’échéance du Regroupement d’entreprises »). Avant la réalisation du Regroupement d’entreprises, la Société n’effectuera aucune opération autre qu’en relation avec la sélection, la structuration et la réalisation du Regroupement d’entreprises.

DÉTAILS DE L’OFFRE

La Société a finalisé le placement privé d’unités (les « Unités »), chaque unité consistant en une action ordinaire (une « Action ordinaire ») et la moitié (1/2) d'un warrant (un « Warrant »), qui a été lancé le 8 décembre 2021 (l’« Offre »). L’Offre consiste en un placement privé de 25 000 000 unités d'actions (ou jusqu'à 25 500 000 Unités si l'option de surallocation est exercée en totalité) au prix unitaire de 10,00 USD par Unité (le « Prix proposé »), permettant d’obtenir un produit brut de 250 000 000 USD (ou jusqu’à 255 000 000 USD si l'option de surallocation est exercée en totalité).

Les statistiques finales de l'Offre sont les suivantes :

Nombre total d’Unités de l’Offre 25 000 000 Nombre total d’Unités de surallocation Jusqu’à 500 000 Nombre total d’Actions commanditaires 6 375 000 si l’Option de surallocation est exercée en totalité Nombre total de Warrants commanditaires 10 950 000 si l’Option de surallocation est exercée en totalité Produit net de l’Offre 250 000 000 USD (ou 255 000 000 USD si l’Option de surallocation est exercée en totalité)

Les Unités devraient être négociées sur Euronext Amsterdam à partir du 10 décembre 2021 à 09:00 CET (la « Première date de négociation ») selon le principe « as-if-and-when-issued/delivered » (en fonction de leur émission et livraison) sous le code ISIN KYG137071158 et le symbole BACEU. Le paiement et la livraison des Unités devraient s’effectuer le 14 décembre 2021.

Les Actions ordinaires et les Warrants peuvent être échangés séparément sur Euronext Amsterdam uniquement à partir du 37e jour civil après la Première date de cotation et de négociation (ou, si cette date n'est pas un jour de négociation, le jour de négociation suivant) sous ISIN KYG137071075 et le symbole BACE pour les Actions ordinaires et ISIN KYG137071232 et le symbole BACEW pour les Warrants.

La Société a accordé à Cantor Aurel, division d'Aurel BGC SAS (« Cantor-Aurel »), en sa qualité de gestionnaire stabilisateur, ou à l'un de ses agents (le « Gestionnaire stabilisateur »), une option (l’« Option de surallocation »), exerçable dans les 30 jours civils à compter de la Première date de cotation et de négociation (ou, si cette date n'est pas un jour de négociation, le jour de négociation précédant cette date), en vertu de laquelle le Gestionnaire Stabilisateur peut exiger de la Société qu'elle libère jusqu'à 500 000 Unités (les « Unités de surallocation ») au Prix de l'offre, soit jusqu'à 2 % du nombre total d'Unités vendues dans le cadre de l'Offre (à l'exclusion des Unités de surallocation), en vue de couvrir les surallocations éventuelles liées à l'Offre ou de faciliter les transactions de stabilisation, le cas échéant.

En relation avec l’Offre, le Gestionnaire stabilisateur peut (sans y être obligé), dans la mesure où la loi en vigueur l’autorise, surallouer des Unités ou effectuer d’autres transactions de stabilisation afin de soutenir le prix de marché des Unités à un niveau supérieur à celui qui pourrait autrement prévaloir sur le marché ouvert. Le Gestionnaire stabilisateur n’est pas tenu de se livrer à de telles transactions et lesdites transactions peuvent s’effectuer sur tout marché de valeurs mobilières, marché de gré à gré, marché boursier (y compris Euronext Amsterdam) ou autrement, et peuvent être entreprises à tout moment au cours de la période commençant le 10 décembre 2021 (la « Première date de cotation et de négociation ») et se terminant au plus tard 30 jours civils après. Cependant, le Gestionnaire stabilisateur ou l’un de ses agents n’est pas tenu de se livrer aux transactions de stabilisation et il n’y a aucune garantie que lesdites transactions auront lieu. Ladite stabilisation, si elle a lieu, peut être arrêtée à tout moment sans fournir de préavis et doit être arrêtée dans les 30 jours civils qui suivent la Première date de cotation et de négociation. En aucun cas des mesures ne seront prises pour stabiliser le prix du marché des Unités à un niveau supérieur au Prix de l’Offre. À moins que cela ne soit requis par la loi ou la réglementation, ni le Gestionnaire stabilisateur, ni aucun de ses agents, n’ont l’intention de dévoiler l’étendue des surallocations effectuées et/ou des transactions de stabilisation menées en relation avec l’Offre. Le Gestionnaire stabilisateur peut, pour stabiliser les transactions, surallouer des Unités à hauteur de 2 % du nombre agrégé des Unités vendues dans le cadre de l’Offre (hormis les Unités de surallocation) ou à hauteur de 500 000 Unités, dans la mesure où le nombre maximal d’Unités est offert et vendu dans le cadre de l’Offre.

Investir dans la Société implique des risques. Ces risques, qui englobent les risques liés à la Société et les risques liés à l’Offre, aux Actions ordinaires et aux Warrants, sont décrits dans le Prospectus. Cette annonce sert également de déclaration des prix concernant l'Offre, conformément à l’article 17(2) du règlement (UE) 2017/112 (le Règlement sur les prospectus).

Cantor-Aurel, division d'Aurel BGC SAS et Cantor Fitzgerald Europe agiront en tant que Coordinateurs globaux conjoints. Cantor-Aurel agira en tant que seul responsable des registres.

DÉCLARATION DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE

L’article 5:25a(2) du Dutch Financial Supervision Act (loi néerlandaise sur la surveillance des marchés financiers) exige que toutes les sociétés cotées annoncent publiquement le pays de l’« État membre d’origine » à des fins de réglementation de leurs obligations de divulgation en vertu de la directive 2004/109/EG du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/EC (la directive UE sur la transparence).

Brigade-M3 European Acquisition Corp. annonce par les présentes que les Pays-Bas est son État membre d’origine. Cette divulgation figure également sur le site www.BrigadeM3EAC.com et dans le Prospectus.

Cette communication ne constitue pas un prospectus. Une offre d'acquisition de titres en vertu de l'Offre proposée sera formulée, et tout investisseur est invité à réaliser son investissement exclusivement sur la base des informations figurant dans le Prospectus communément mis à disposition aux Pays-Bas dans le cadre de l'admission des Actions ordinaires et des Warrants à la cotation et à la négociation sur Euronext Amsterdam (« Admission »). Des copies du Prospectus peuvent être obtenues gratuitement auprès de la Société.

