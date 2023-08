Bright Health Group, Inc. est une société de soins de santé qui met en place un système national intégré de soins, en étroite collaboration avec ses partenaires de soins. La société a deux secteurs à présenter : NeueHealth et Bright HealthCare. NeueHealth est engagé dans la prestation de soins locaux et personnalisés de plusieurs manières, notamment : La prestation de soins intégrés, Bright Health Network et l'organisation de services de valeur. NeueHealth fournit des soins cliniques virtuels et en personne à près de 75 000 patients par le biais de 28 cliniques de soins primaires gérées et affiliées. NeueHealth gère également les soins d'environ 33 cliniques par le biais de sa Value Services Organization. Les clients de NeueHealth comprennent des payeurs externes et un système d'administration des politiques de formation, ainsi que des programmes directs au gouvernement. Bright HealthCare fournit des solutions personnelles pour intégrer le consommateur dans le modèle d'alignement de Bright Health. Bright HealthCare fournit des produits de plans de santé Medicare et commerciaux à environ 623 000 consommateurs dans 14 États et 99 marchés.

Secteur Assurance vie et santé