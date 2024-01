Bright Health Group, Inc. est une société de soins de santé basée sur la technologie. La société se concentre sur le service aux consommateurs vieillissants et mal desservis qui ont des besoins cliniques non satisfaits grâce à son modèle de soins entièrement aligné. La société opère à travers deux segments : Consumer Care et Bright HealthCare. Le segment Consumer Care est son activité de prestation de soins axée sur la valeur qui gère les risques en partenariat avec des payeurs externes. Le segment Consumer Care fournit des soins cliniques virtuels et en personne par l'intermédiaire des 74 cliniques de soins primaires qu'il possède au sein d'un système de prestation de soins intégré. Le segment Bright HealthCare est son activité de gestion déléguée des soins aux personnes âgées qui s'associe à un groupe de prestataires alignés en Californie. Le segment Bright HealthCare propose des solutions de financement axées sur les soins de santé de détail pour les consommateurs et fournies par le biais de son modèle d'alignement. Le système de soins intégré de la société comprend des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et des services spécialisés axés sur la santé de la population.

Secteur Assurance vie et santé