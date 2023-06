Bright Horizons Family Solutions Inc. : Morgan Stanley est à vendre sur le dossier

Bright Horizons Family Solutions Inc. est un fournisseur de solutions d'éducation et de soins. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Les services complets de garde d'enfants en centre, les services de garde d'appoint et les services de conseil en éducation et autres services. Le secteur des services complets de garde d'enfants en centre comprend les services traditionnels d'éducation et de garde d'enfants en centre, l'éducation préscolaire et élémentaire. Le segment des services de garde d'appoint comprend les services de garde d'appoint en centre, les services de garde à domicile pour les enfants et les adultes/aînés à charge, les camps pour enfants d'âge scolaire, le tutorat virtuel et les services de garde autofinancés. Le segment des services de conseil en éducation et autres services comprend principalement l'administration des programmes d'aide aux frais de scolarité et de remboursement des prêts étudiants, la formation de la main-d'œuvre, les conseils éducatifs connexes, les services de conseil en matière d'admission aux collèges et Sittercity, un marché en ligne pour les familles et les soignants. Il propose des services dans le cadre de contrats pluriannuels avec des employeurs qui offrent des services dans le cadre de leurs avantages sociaux.

Secteur Services à la personne