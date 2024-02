Bright Horizons Family Solutions Inc. est un fournisseur de services d'éducation précoce et de garde d'enfants, de solutions de garde familiale et de services de formation de la main-d'œuvre. La société opère à travers trois segments. Le segment des services complets de garde d'enfants en centre comprend les services traditionnels d'éducation précoce et de garde d'enfants en centre, l'enseignement préscolaire et l'enseignement élémentaire. Le segment des services de garde d'appoint comprend les services de garde d'appoint en centre, les services de garde à domicile pour les enfants et les personnes à charge adultes ou âgées, les camps pour enfants d'âge scolaire, le tutorat virtuel et les services de garde d'enfants remboursés par l'entreprise elle-même. Le secteur des conseils éducatifs et autres services comprend principalement l'administration des programmes d'aide à la scolarité et de remboursement des prêts étudiants, la formation de la main-d'œuvre, les conseils éducatifs connexes, les services de conseil en matière d'admission à l'université et Sittercity, un marché en ligne pour les familles et les prestataires de services de garde d'enfants. La société gère environ 1 100 centres d'éducation préscolaire et de garde d'enfants aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Australie et en Inde.

Secteur Services à la personne