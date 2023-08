Bright Horizons Family Solutions Inc. est un fournisseur de services d'éducation précoce et de garde d'enfants, de solutions de garde familiale et de services de formation de la main-d'œuvre. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Les services complets de garde d'enfants en centre, qui comprennent les services traditionnels d'éducation précoce et de garde d'enfants en centre, l'éducation préscolaire et l'éducation élémentaire ; Les services de garde d'appoint, qui comprennent les services de garde d'appoint en centre, les services de garde à domicile pour les enfants et les personnes dépendantes adultes ou âgées, les camps pour enfants d'âge scolaire, le tutorat virtuel et les services de garde d'enfants remboursés par l'entreprise ; et Les services de conseil en éducation et autres services, qui comprennent principalement l'aide aux frais de scolarité et l'administration des programmes de remboursement des prêts étudiants, l'éducation de la main-d'œuvre, les services de conseil en éducation, les services de conseil pour les admissions à l'université et Sittercity, un marché en ligne pour les familles et les prestataires de services de garde d'enfants. L'entreprise gère environ 1 100 centres d'éducation préscolaire et de garde d'enfants aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Australie et en Inde.

Secteur Services à la personne