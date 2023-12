Bright Minds Biosciences Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement de traitements transformateurs pour les troubles neuropsychiatriques, l'épilepsie et la douleur. La société dispose d'un portefeuille d'agonistes de la sérotonine conçus pour cibler les anomalies du neurocircuit afin de traiter des troubles tels que l'épilepsie résistante, la dépression résistante aux traitements, le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et la douleur. Elle se concentre sur le développement d'une gamme de médicaments candidats sérotoninergiques à base de 5-hydroxytryptamine (5-HT) qui ciblent les récepteurs 5-HT2C, 5-HT2A et 5-HT2A + 5-HT2C. Elle propose le 5-HT2C pour le traitement du syndrome de Dravet et des troubles du comportement. Elle propose le 5-HT2A pour le traitement de la dépression et d'autres troubles neuropsychiatriques. La société propose 5-HT2A + 5-HT2C pour le traitement de plusieurs troubles douloureux chroniques/syndromes douloureux neuropathiques, notamment les céphalées en grappe et la neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale