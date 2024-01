Bright Scholar Education Holdings Limited a annoncé des changements au sein de sa direction. La société a reçu une lettre de démission datée du 3 janvier 2024 de M. Hongru Zhou, notifiant à la société sa démission en tant que directeur général de la société pour des raisons personnelles ne résultant pas d'un désaccord avec la société, sa direction, son conseil d'administration ou tout comité du conseil, sur toute question relative aux opérations, aux politiques ou aux pratiques de la société. Le conseil d'administration a accepté la démission de M. Zhou le 18 janvier 2024, avec effet à la même date.

M. Zhou restera président du conseil d'administration de la société. Le conseil d'administration a nommé M. Ruolei Niu au poste de directeur général de la société, qui occupait auparavant le poste de directeur financier de la société, à compter du 18 janvier 2024. M. Ruolei Niu a été directeur financier de la société de février 2023 à janvier 2024.

M. Niu a été directeur général adjoint de Country Garden Venture Capital de février 2022 à février 2023. Auparavant, M. Niu avait également été fondateur, directeur général, co-chef des investissements et responsable de CG Partners Asset Management Co., Limited de 2015 à 2022, et directeur exécutif, gestionnaire de fonds et responsable de China Merchants Fund Management Co. Ltd. de 2010 à 2015.

M. Niu a été analyste en investissement et comptable en investissement et fiscalité chez ING Investment Management de 2007 à 2010 et de 2004 à 2007, respectivement. M. Niu est titulaire d'une licence en comptabilité de l'université de Melbourne et d'un master en finance de l'université de Sydney. M. Niu est analyste financier agréé et membre de l'association Certified Practising Accountant Australia.