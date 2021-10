BRIGHTCOVE : LANCE CORPTV POUR OFFRIR AUX TÉLÉSPECTATEURS DES CHAÎNES DE MARQUE EN CONTINU, OÙ QU'ILS SE TROUVENT.

Avec Brightcove CorpTV™, les marques peuvent dépasser les sites web conventionnels et vendre plus de produits, impliquer plus résolument les publics et monétiser un contenu intéressant.

Dans un monde post-pandémique et extrêmement virtuel, il est de plus en plus difficile d'attirer et capter l'attention des publics. Pour aider les entreprises à capter, engager et élargir leurs publics, Brightcove® Inc. (NASDAQ : BCOV) a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Brightcove CorpTV, une solution développée pour que les entreprises pensent et agissent comme des marques de médias. Brightcove CorpTV permet aux entreprises de créer des chaînes similaires à Netflix ou Hulu pour diffuser du contenu auprès des clients et des employés ainsi que d'autres publics cibles, chacun recevant son propre contenu spécifique.

CorpTV de Brightcove permettra aux entreprises de tisser des liens plus forts avec leurs clients, partenaires et employés sur n'importe quel dispositif, notamment les téléviseurs connectés, en diffusant des histoires de marques, des spectacles, des études de cas, des démonstrations, du contenu de formation, des interventions, des panels, des explications techniques, du contenu lié à une cause et des divertissements. Les entreprises peuvent même vendre des créneaux publicitaires, du sponsoring et du contenu premium sur leurs chaînes CorpTV.

Grâce à Brightcove CorpTV, les marques pourront consolider leurs référentiels vidéo, calculer le nombre de spectateurs et maintenir une connexion continue avec leur public. Les spectateurs, comme ils le font avec leurs sites de diffusion en continu préférés, commenceront leur expérience Brightcove CorpTV par une galerie vidéo de marque où ils pourront étudier les produits, communiquer avec leurs pairs et se familiariser avec la marque du diffuseur. Brightcove CorpTV peut être diffusé auprès des employés de la même manière.

« Pour la première fois, les entreprises ont la possibilité de se démarquer du tout venant, de transcender les sites web statiques et de subjuguer les personnes avec lesquelles elles veulent entrer en contact », a déclaré Jennifer Griffin Smith, CMO de Brightcove. « Le secret consiste à penser comme une société de médias et d'impliquer les publics, d'accroître la notoriété de la marque, de créer de nouvelles sources de revenus et de fidéliser la marque. Pour voir Brightcove CorpTV en action, consultez l'application Brightcove PLAY TV, la propre chaîne de Brightcove, Brightcove CorpTV ».

La vidéo est une puissante plateforme qui augmente le trafic sur les sites web et améliore la formation et l'engagement du public. Brightcove CorpTV permet aux entreprises de publier rapidement le contenu de leur site web, simplement et à moindre coût dans le format que prefèrent leurs clients et auquel ils sont habitués : la vidéo en continu.

