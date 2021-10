BRIGHTCOVE : PRÉSENTE BRIGHTCOVE MARKETING STUDIO ET PERMET AU MARKETEUR D'AIGUILLONNER L'ENGAGEMENT ET LES REVENUS

La nouvelle solution optimise la découverte, l'accès, le contrôle et la rentabilité des contenus vidéo

Brightcove® Inc. (NASDAQ: BCOV) dévoile Brightcove Marketing Studio™, un outil destiné aux marketeurs pour trouver, utiliser et convertir aisément des actifs vidéo, jusque-là coûteux à créer et sous-utilisés par les équipes marketing.

Le professionnels du marketing ont généralement été contraints de rechercher dans une multitude de systèmes pour trouver les bonnes vidéos pour leurs initiatives, manquant bien souvent du recul nécessaire pour savoir quelles vidéos ont la meilleure performance ou quels actifs pertinents sont disponibles. La complexité technologique a été un obstacle majeur, et bien que trois marketeurs sur quatre déclarent que la vidéo joue un rôle "important" ou "central" dans leurs stratégies de contenu, plus de la moitié d'entre eux indiquent que des "processus peu clairs" ou des "contraintes techniques" les empêchent d'utiliser davantage la vidéo.1 Le coût de création d'actifs vidéo est souvent élevé, mais avec les besoins changeants des consommateurs et le télétravail, la vidéo est cruciale pour connecter les audiences à une échelle nettement plus grande et pour mesurer les retours sur investissement.

Brightcove Marketing Studio fournit un accès associé aux fonctions à des actifs vidéo via les plateformes sociales préférées d'une équipe, l'automatisation marketing, la gestion des actifs numériques, et les outils de gestion de contenus.

Fonctionnalités clés de Brightcove Marketing Studio:

Gestion vidéo intuitive et centralisée: Apporte à chaque marketeur ce dont il a besoin, à savoir des vidéos intégrales, des clips de réseaux sociaux et des vignettes.

Apporte à chaque marketeur ce dont il a besoin, à savoir des vidéos intégrales, des clips de réseaux sociaux et des vignettes. Intégration aux flux de travail existants: Intègre les vidéos aux outils utilisés par les marketeurs pour une découverte et un déploiement fluides dans les campagnes par email, sociales, de partenaires, web et événementielles.

Intègre les vidéos aux outils utilisés par les marketeurs pour une découverte et un déploiement fluides dans les campagnes par email, sociales, de partenaires, web et événementielles. Recherche intelligente: Identifie les vidéos pertinentes pour chaque initiative avec un taggage intelligent et des recommandations sur la base des sujets, formats, audiences et des stades d'achat.

Identifie les vidéos pertinentes pour chaque initiative avec un taggage intelligent et des recommandations sur la base des sujets, formats, audiences et des stades d'achat. Suivi des vues: Fournit des perspectives sur la performance vidéo et l'engagement des audiences, présentées dans des tableaux intuitifs ou dans des systèmes analytiques tiers.

"Les audiences retiennent 95% d'un message lorsqu'elles le regardent dans une vidéo, contre 10% lorsqu'elles le lisent, et les marketeurs qui utilisent la vidéo génèrent des revenus 49% plus rapidement que les marketeurs qui n'utilisent pas la vidéo", déclare Jennifer Griffin Smith, responsable marketing, Brightcove. "Dans le monde à distance d'aujourd'hui (et hybride de demain), il est entendu que la vidéo nous permet de promouvoir les marques, d'engager les employés et de mettre sur pied des portefeuilles de projets de manière plus efficiente."

La vidéo est une forme de plus en plus populaire de consommation des médias (un rapport Forrester2 estime qu'elle représentera 82% du trafic internet total d'ici 2022), les marketeurs doivent donc trouver des moyens pour toucher les audiences via une multitude de plateformes et de dispositifs. Brightcove Marketing Studio permet aux marketeurs d'utiliser du contenu vidéo dans l'ensemble de leurs équipes, avec les systèmes qu'ils utilisent au quotidien, pour optimiser les coûts de création de contenus et générer de meilleurs résultats.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions de technologie vidéo les plus fiables, les plus évolutives et les plus sécurisées au monde permettant de renforcer la connexion entre les entreprises et leurs publics, où qu’ils se trouvent et quels que soient les appareils avec lesquels il consomment des contenus. Dans plus de 70 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove aide les entreprises à vendre plus efficacement, les leaders médiatiques à diffuser et monétiser leurs contenus de manière plus faible, et toute organisation à communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Brightcove a été récompensé pour ses efforts d’innovation par deux Emmys® l’un pour notre technologie et l’autre pour notre ingénierie. Nous faisons constamment preuve d’une disponibilité et d’une évolutivité inégalées dans le secteur et nous repoussons constamment les frontières des possibilités de la vidéo. Suivez Brightcove sur Twitter, LinkedIn, et Facebook. Visitez www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business™.

