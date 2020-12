Brightcove : Jennifer Smith rejoint Brightcove au poste de directrice du marketing

Le chef de file mondial de la vidéo renforce sa direction générale dans un contexte de croissance exponentielle du secteur

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), le leader mondial de la vidéo pour entreprise, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Jennifer Smith au poste de directrice du marketing (CMO - Chief Marketing Officer). Dans son nouveau rôle, Mme Smith rejoint l'équipe de direction pour diriger les activités de marketing de Brightcove, notamment la génération de la demande, la commercialisation des produits et les communications commerciales.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201210006117/fr/

Jennifer Smith, Brightcove Chief Marketing Officer (Photo: Business Wire)

"Avec le besoin toujours croissant des entreprises d'améliorer numériquement l'engagement de leurs clients et de leurs employés, la vidéo connaît une période décisive," déclare Jeff Ray, directeur général de Brightcove. "Au seuil de l'année 2021, nous observons une augmentation constante de la demande qui, selon nous, ne fera que se poursuivre. Les vastes connaissances, l'expérience et le leadership de Jennifer dans l'industrie high-tech contribueront à étendre la présence de Brightcove sur les marchés mondiaux".

Jennifer Smith est une cadre en marketing international qui apportera à Brightcove plus de 20 ans d'expérience dans des entreprises technologiques mondiales. Reconnue pour ses compétences en matière de stratégie de mise sur le marché, elle a fait ses preuves en matière de développement de produits, de ventes et de marketing pour des entreprises publiques et privées. Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice du marketing chez Alfresco Software (récemment racheté par Hyland), où elle a piloté les efforts de repositionnement de l'entreprise, passant du statut de fournisseur de technologie à celui de fournisseur de solutions de plateforme, en gérant tous les aspects du marketing.

"Brightcove fait partie intégrante de l'industrie vidéo depuis près de 15 ans, grâce au développement d'une technologie primée utilisée par des organisations du monde entier," a déclaré Jennifer Smith. "Alors que la communication continue d'évoluer et de prospérer dans le monde numérique, le marketing vidéo occupera une place encore plus importante dans les entreprises. Je suis ravie de rejoindre l'équipe de Brightcove pour entamer le prochain chapitre de croissance. Misant sur l'innovation et sur un service exceptionnel aux clients de classe mondiale, Brightcove est en mesure de prospérer, tout en continuant à dépasser les limites de la vidéo".

Jennifer Smith est diplômée en gestion d'entreprise (BA Upper Class Degree) de l'école de commerce de la Brunel University Business School de Londres. Elle est actuellement présidente du CMO Club's Boston Chapter et membre du conseil d'administration du Evanta's CMO Summit.

A propos de Brightcove

Lorsque la vidéo est bien faite, elle peut avoir un effet puissant et durable. Les cœurs s'ouvrent. Les esprits changent. La créativité s'épanouit. Depuis 2004, Brightcove a permis à ses clients de découvrir et d'expérimenter l'incroyable pouvoir de la vidéo grâce à sa technologie primée, et qui permet aux organisations de plus de 70 pays du monde entier de toucher leur public de manière audacieuse et innovante.

Brightcove y parvient en développant des technologies considérées comme impossibles auparavant, en fournissant une assistance à la clientèle inégalée et sans prétextes, et en tirant parti du savoir-faire et des ressources d'une infrastructure mondiale. La vidéo est le média le plus fascinant et le plus passionnant au monde. Pour plus d'informations, consultez le site www.brightcove.com. Video That Means Business.™

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201210006117/fr/