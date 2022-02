Brightcove acquiert Wicket Labs, une société leader en matière d'analyse d'audience.

L'acquisition octroie plus de robustesse à la solide plateforme vidéo intelligente de Brightcove grâce à des données sur les abonnés et le contenu pour un meilleur retour sur investissement.

Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), le leader mondial de la vidéo pour entreprises, a annoncé l'acquisition de Wicket Labs, une société leader en matière d'analyse d'audience qui offre aux utilisateurs une visibilité sur le contenu et les analyses des abonnés.

La plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux clients de diffuser des vidéos de qualité aux visionneurs du monde entier et de mesurer leur efficacité grâce à des analyses exhaustives en temps réel, notamment des informations sur les vidéos et les visionneurs. Ces analyses aident les clients à comprendre les performances de la vidéo, l'engagement des visionneurs et le retour sur investissement. À l'aide de ces données, les clients peuvent prévoir les comportements futurs grâce à des modèles d'apprentissage automatique et favoriser l'engagement des visionneurs grâce à des recommandations basées sur les comportements de visionnage, des listes de lecture personnalisées et l'analyse du contenu.

Grâce à l'acquisition de Wicket Labs, les clients de Brightcove pourront accéder à des informations sur le contenu et les abonnés, ce qui leur permettra de prendre des décisions fondées sur les données et améliorera ainsi l'acquisition, les conversions, l'engagement et la fidélisation des abonnés. La plateforme primée de Brightcove comprendra désormais les analyses d'audience suivantes :

Compréhension approfondie de la valeur du cycle de vie du client

Analyse de la cohorte d'abonnés

Analyse de l'engagement et recommandations pour favoriser la promotion croisée du contenu parmi les groupes.

Principales tendances en matière de comportement des visionneurs et de contenu visionné, afin de comprendre ce qui favorise les relations et la valeur à long terme.

Benchmarks comparatifs de l'opt-in

Ces analyses permettront aux entreprises de mieux comprendre la dynamique d'audience, les sources de nouveaux abonnés, le parcours des abonnés et savoir comment augmenter les revenus d'abonnement grâce à des visualisations de données et des tableaux de bord. Cette acquisition marque l'accélération de l'engagement de Brightcove envers l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique afin de fournir aux clients des informations approfondies leur permettant de rester compétitifs et de développer leurs activités.

« Nous sommes déterminés à servir nos clients par le biais de notre plateforme vidéo intelligente alimentée par l'analytique, l'IA et l'apprentissage automatique afin de leur permettre de développer leurs activités en faisant participer le public et en monétisant leur contenu », a déclaré Namita Dhallan, CPO de Brightcove. « L'acquisition de Wicket Labs nous permet d'augmenter notre offre analytique grâce à des analyses d'audience et d'augmenter également nos ressources dédiées à générer de la valeur ajoutée pour nos clients ».

« Nous sommes très heureux de voir Brightcove élargir son offre de solides analyses grâce à l'ajout de la plateforme de Wicket Labs, fournissant des analyses d'audience », a déclaré Sylvia George, SVP du marketing de croissance et de la stratégie d'audience chez AMC Networks. « Le fait de pouvoir afficher une image complète de nos performances, allant de l'analyse vidéo au contenu et aux informations sur les abonnés, sur une seule plateforme, nous aidera à prendre des décisions commerciales éclairées, basées sur les données ».

« Nous sommes très heureux de rejoindre Brightcove et d'intégrer nos analyses d'audience aux solides analyses et à la plateforme leader de vidéo en ligne de Brightcove », a déclaré Marty Roberts, cofondateur et CEO de Wicket Labs. « Le niveau d'investissement de Brightcove dans l'analyse, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique est capital pour pouvoir stimuler l'innovation future dans le secteur de la vidéo ».

Brightcove va acquérir la technologie d'intelligence vidéo, la marque, les actifs marketing et les relations clients de Wicket Labs à l'échelle mondiale. Les cofondateurs de Wicket Labs et la totalité de ses employés rejoindront la division produits et ingénierie de Brightcove pour consolider l'investissement de Brightcove en matière d'analyse et d'intelligence vidéo.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web www.brightcove.com.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques vidéo les plus fiables, les plus évolutives et les plus sécurisées au monde afin d'établir un lien plus fort entre les entreprises et leurs audiences, où qu'elles se trouvent et quels que soient les appareils sur lesquels elles consomment du contenu. Dans plus de 70 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises des ventes plus efficaces auprès de leur clientèle, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque entreprise de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Emmy® Awards pour l'innovation dans la catégorie technologie et ingénierie, un temps de fonctionnement systématiquement en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les frontières de ce que peut faire la vidéo. Suivez Brightcove sur Twitter, LinkedIn, et Facebook. Visitez notre site Web www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business™.

Déclarations prospectives. Ce communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations concernant notre position pour exécuter notre stratégie de croissance, la clôture de l'acquisition de Wicket Labs, et l'intégration réussie de la technologie, des activités et de la clientèle de Wicket Labs, ainsi que notre capacité à élargir notre position de leader et nos opportunités de marché. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des plans, des objectifs, des attentes et des intentions ainsi que d'autres déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituant pas des faits historiques et des déclarations reconnaissables par des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « chercher », « estimer » ou des termes possédant un sens similaire. Ces déclarations prospectives reflètent nos opinions actuelles concernant nos plans, nos intentions, nos attentes, nos stratégies et nos perspectives, fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et sur les hypothèses que nous avons formulées. Bien que nous estimions que nos plans, intentions, attentes, stratégies et perspectives, tels que reflétés ou indiqués par ces déclarations prospectives, soient raisonnables, nous ne pouvons donner aucune garantie quant à l'atteinte ou la réalisation de ces plans, intentions, attentes ou stratégies. De plus, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives et se verront affectés par divers risques et facteurs qui échappent à notre contrôle, notamment : les risques associés à l'exécution de l'acquisition de la technologie, des activités et de la clientèle de Wicket Labs, les difficultés d'intégration de la technologie, des produits, des activités et des contrats de Wicked Labs et la concrétisation des avantages prévus de l'acquisition ; l'effet de la pandémie de COVID-19, notamment sur nos activités commerciales, ainsi que son impact sur l'économie en général et les marchés financiers ; notre capacité à conserver les clients existants et à en acquérir de nouveaux ; notre historique des pertes ; les attentes concernant la généralisation de la demande d'adoption de nos produits par les clients ; les effets d'une concurrence de plus en plus féroce et la marchandisation des services que nous offrons, notamment la livraison et le stockage des données ; le fait de suivre l'évolution technologique rapide, nécessaire pour rester compétitif dans notre secteur ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance et à recruter du personnel supplémentaire hautement qualifié ; la volatilité du prix de nos actions ordinaires ; et d'autres risques énoncés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans nos autres documents déposés auprès de la SEC. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'une quelconque autre manière.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220202005310/fr/