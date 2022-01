Brightcove désigné comme un des leaders de l'Aragon Research Globe™

Brightcove reconnu comme un leader pour ses produits perfomants et sa stratégie sur le marché de la vidéo d'entreprise.

Brightcove Inc. (Nasdaq : BCOV), le leader mondial de la vidéo d'entreprise, a été désigné comme l'un des leaders du Globe d'Aragon Research pour la vidéo d'entreprise en 2022.1, en raison de son excellence en matière de performances, de stratégie et de vision.

Aragon Research définit la position de leader comme « des entreprises ayant des stratégies globales alignées sur l'orientation du secteur et la demande du marché, et qui réalisent des performances efficaces dans ce contexte stratégique ». Brightcove s'est imposé comme un leader de la vidéo d'entreprise à une époque charnière où la vidéo est devenue le meilleur moyen pour les entreprises de s'investir auprès de leur personnel et de leurs clients.

« Avec les recherches que nous effectuons pour le rapport Enterprise Video Globe, nous étudions les performances des produits ainsi que la stratégie et la vision de chaque entreprise », a déclaré Jim Lundy, CEO d'Aragon Research. « Brightcove se positionne comme une solution leader de la vidéo d'entreprise, capable de répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs ».

Le huitième classement annuel Aragon Research Globe™ pour la vidéo d'entreprise en 2022, a évalué 15 fournisseurs de vidéo réputés pour faire la différence lorsqu'il s'agit d'améliorer l'expérience client et employé et figure comme le seul classement annuel de ce type dans le secteur de la vidéo d'entreprise.

« Les entreprises sont soumises à une transformation numérique en pleine évolution qui les a rendues plus que jamais dépendantes de la technologie vidéo pour s'impliquer auprès de leurs clients, monétiser le contenu et vendre des produits et services », a déclaré Jennifer Griffin Smith, CMO de Brightcove. « Pour Brightcove, se positionner en tant que leader de la vidéo d'entreprise est un honneur particulièrement important sachant que cela provient de l'unique classement annuel des fournisseurs de vidéo d'entreprise. Nous demeurons axés sur l'apport de solutions innovantes et d'idées visionnaires afin d'offrir une valeur commerciale accrue à nos clients sur le marché de l'entreprise ».

Pour lire le rapport Aragon Research Globe™ pour la vidéo d'entreprise en 2022, veuillez visiter le site à l'adresse : www.brightcove.com.

Aragon Research ne cautionne pas les vendeurs, ni leurs produits ou services qui sont référencés dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de sélectionner les vendeurs les mieux notés. Les publications d'Aragon Research représentent les opinions de l'organisation d'Aragon Research and Advisory Services et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Aragon Research fournit ses publications de recherche et les informations qu'elles contiennent « EN L'ÉTAT », sans garantie d'aucune sorte.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques vidéo les plus fiables, les plus évolutives et les plus sécurisées au monde permettant d'établir une meilleure connexion entre les entreprises et leurs clients, où qu'ils se trouvent et quels que soient les appareils sur lesquels ils consomment du contenu. Dans plus de 70 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias, de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque entreprise de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Emmy® Awards pour l'innovation dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie, une disponibilité de réseau toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les frontières des capacités de la vidéo. Suivez Brightcove sur Twitter, LinkedIn, et Facebook. Veuillez visiter le site à l'adresse : www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business™.

