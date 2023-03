Brightcove élargit ses capacités en matière de e-commerce en intégrant de nouvelles plateformes

Brightcove s'intègre à Shopify, Instagram et Salesforce pour aider les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires en optimisant leur activité de e-commerce grâce à la vidéo interactive

Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de diffusion en continu la plus fiable au monde, a présenté aujourd'hui de nouvelles intégrations avec Shopify, Instagram et Salesforce Sales Cloud sur sa plateforme vidéo dans le cloud. Ces intégrations sont conçues pour permettre aux entreprises d'atteindre, d'impliquer et d'attirer des publics avec du contenu vidéo immersif, interactif, en direct et à la demande.

« Nous sommes très heureux d'intégrer la plateforme de Brightcove à Shopify, Instagram et Salesforce Sales Cloud. Ces intégrations aideront nos clients à augmenter leur chiffre d'affaires, à toucher un plus large public et à fidéliser leurs clients en incorporant du contenu vidéo à leurs canaux », déclare Marty Roberts, vice-président directeur de la stratégie produit et du marketing chez Brightcove. « Les stratégies orientées vidéo sont un moyen efficace d'attirer les acheteurs et d'augmenter les ventes de produits. Chez Brightcove, nous nous sommes compromis à fournir des outils innovants à nos clients afin de leur assurer une valeur ajoutée significative et de leur permettre d'avoir des retombées commerciales spectaculaires ».

Ces intégrations permettront aux clients de Brightcove d'intégrer et d'analyser des vidéos sur les sites de e-commerce et les réseaux sociaux les plus populaires :

L'intégration à Shopify permet aux utilisateurs de connecter leur boutique en ligne à leur vidéo Brightcove dans le cloud par l'intermédiaire du marché applicatif de Shopify. Les utilisateurs peuvent désormais accéder, directement à partir de Shopify, à leur catalogue de vidéos et y faire des recherches, publier des vidéos sur leur vitrine et créer des événements vidéo en direct à diffuser aux clients potentiels avec une fonctionnalité de chat pour inciter les spectateurs. L'application Brightcove fournit également des analyses de performance et de participation au sein de Shopify, ce qui permet de mesurer plus facilement le RSI des vidéos.

fait du réseau social une destination de publication sur la plateforme de Brightcove. Les clients peuvent désormais diffuser leur contenu vidéo directement sur Instagram sous la forme de bobine ou sur leur fil d'actualité afin de toucher un public plus large avec le contenu de leur marque. L'intégration à Salesforce Sales Cloud permet aux clients de Brightcove de synchroniser les données directement depuis la solution Audience Insights de Brightcove vers Salesforce. Les spécialistes du marketing et les équipes chargées des campagnes peuvent désormais mieux analyser les données relatives aux vidéos et aux spectateurs dans Sales Cloud et Marketing Cloud de Salesforce, afin de prendre des mesures de façon éclairée qui s'appliqueront à leurs actions de sensibilisation et de marketing.

Les dernières intégrations de Brightcove s'inscrivent dans sa volonté d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs grâce à des stratégies de contenu orientées vidéo. « Ces intégrations font partie de notre portefeuille de solutions visant à aider les entreprises de toutes tailles à toucher des publics ciblés, à attirer les acheteurs et à cibler leur stratégie à l'aide d'informations et d'analyses exploitables », a fait part M. Roberts.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site à l'adresse suivante Brightcove.com.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit le dispositif sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre à leurs clients de manière plus efficace, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer de manière plus efficace avec les membres de son équipe. Grâce à deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l'innovation, une disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que peut faire la vidéo. Suivez LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. Rendez-vous sur le site à l'adresse suivante www.brightcove.com.

