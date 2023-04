Brightcove et Frequency annoncent un partenariat stratégique pour lancer une solution de chaînes FAST intégrée

En intégrant Frequency, les clients de Brightcove pourront lancer des chaînes FAST tout en pilotant le contenu, la programmation et la monétisation à partir de la plateforme Brightcove

Brightcove (NASDAQ: BCOV), la société de de technologie de diffusion en continu la plus fiable au monde, annonce aujourd'hui la conclusion d’un partenariat avec Frequency, une plateforme vidéo basée sur le cloud offrant aux fournisseurs de contenu les moyens de créer des chaînes linéaires. En tant que chef de file des solutions de chaînes de télévision en continu gratuites financées par la publicité (FAST), l'intégration de Frequency au sein de la plateforme de diffusion vidéo primée de Brightcove permettra aux clients de créer, lancer et gérer en toute transparence des chaînes FAST pour accroître leur portée ainsi que leurs revenus.

« La solution Media Studio de Brightcove permet essentiellement aux entreprises du secteur des médias d'atteindre, d'engager et de monétiser de nouveaux publics », déclare Marc DeBevoise, PDG de Brightcove. « Les chaînes FAST bénéficient d’une forte croissance, grâce à elles, les entreprises du secteur des médias peuvent étendre leur portée et générer des revenus. Avec ce partenariat, nos clients bénéficient d’options de développement supplémentaires en lançant leurs propres chaînes FAST directement à partir de notre puissante plateforme vidéo. Cette intégration avec Frequency permettra également à nos clients de centraliser leur contenu vidéo, leur programmation, leur distribution et leur monétisation publicitaire via un flux de travail intégré. »

Ce partenariat entre Brightcove et Frequency allie des solutions visant à aider les clients à créer des chaînes linéaires pour une distribution à travers les agrégateurs de contenus FAST, les MVPD et vMVPD ainsi que les canaux de distribution internationaux. Grâce à l'intégration disponible dans Brightcove Marketplace, les clients ont la possibilité de connecter leur vidéothèque à Frequency pour une programmation et une distribution de qualité. Avec ce partenariat, Brightcove vise à simplifier la création de chaînes pour permettre aux clients de publier facilement leur contenu sur les canaux FAST.

« Grâce à ce partenariat, les clients de Brightcove pourront initier en toute transparence des expériences de visionnage linéaires afin d’atteindre leur public, quel que soit l'équipement utilisé et le format », déclare Blair Harrison, PDG et fondateur de Frequency. « Nos outils sont conçus pour permettre aux clients de diffuser les programmes attendus par les téléspectateurs avec un visuel exceptionnel et les flux de travail les plus simples et les plus intuitifs. »

L'intégration avec Frequency fonctionnera avec le service de monétisation publicitaire Ad Monetization service, récemment lancé par Brightcove, les produits d'informations de bout en bout et la nouvelle équipe mondiale chargée des opérations publicitaires pour aider les entreprises du secteur des médias à planifier et à optimiser leur stratégie publicitaire ainsi que leurs revenus.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de Frequency

Frequency est une société de logiciels qui exerce ses activités depuis Los Angeles. L’entreprise développe et exploite une plateforme vidéo SaaS basée sur le cloud dédiée à la création, à la distribution et à la monétisation de chaînes linéaires. Frequency diffuse des chaînes sur plus de 350 millions de téléviseurs connectés dans le monde, via les principales plateformes internationales de chaînes de télévision gratuites financées par la publicité (FAST) et MVPD. Frequency est la plateforme de streaming linéaire qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l’OTT. L’entreprise compte des centaines de fournisseurs de contenu dans son réseau et crée des logiciels innovants qui définissent l'avenir de la télévision. Frequency offre à ses clients les moyens de fournir des expériences de contenu qui inspirent, éduquent et divertissent les publics du monde entier. Rendez-vous sur le site www.frequency.com.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit le dispositif sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre à leurs clients de manière plus efficace, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer de manière plus efficace avec les membres de son équipe. Grâce à deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l'innovation, une disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que peut faire la vidéo. Suivez LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. Rendez-vous sur le site à l'adresse suivante www.brightcove.com.

