Brightcove et Magnite annoncent un partenariat stratégique en vue de stimuler la monétisation publicitaire pour les éditeurs de CTV et de vidéos en ligne (OLV)

Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), l'entreprise de technologie de diffusion en continu la plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord stratégique avec Magnite (NASDAQ : MGNI), la plus grande plate-forme indépendante de publicité côté vente au monde. Magnite alimentera la publicité pour tout client de Brightcove, en augmentant la capacité de remplissage et de diffusion pour accroître les revenus des clients. Brightcove intégrera également le serveur publicitaire SpringServe afin de fournir aux éditeurs un contrôle, un aperçu et une transparence accrus de l'offre publicitaire disponible.

Comptant des milliers de clients dans le monde, Brightcove a toujours pris en charge les intégrations basées sur des normes avec les serveurs publicitaires et les platesformes du côté de l'offre (SSP). Après avoir analysé les données provenant de milliards de requêtes de lecture avec publicité sur sa solution de pointe d'insertion publicitaire côté serveur, Brightcove a identifié une possibilité importante de mieux aider les clients à monétiser leurs offres publicitaires invendues. Disponibles directement auprès de Brightcove, les fonctionnalités SSP de Magnite permettront à Brightcove de générer des revenus pour ces clients. L'intégration avec le serveur publicitaire SpringServe donnera à ces clients une vue transparente de l'inventaire publicitaire disponible et une occasion stratégique de mieux monétiser leur contenu vidéo.

« Les besoins de notre vaste clientèle mondiale évoluent constamment, et nous nous engageons à faire évoluer nos solutions pour eux, notamment en soutenant les efforts de nos clients pour monétiser leur contenu vidéo », a déclaré Marc DeBevoise, PDG de Brightcove. « Cette intégration avec Magnite et SpringServe est une étape essentielle pour nous permettre de fournir à nos clients les meilleures solutions de leur catégorie pour répondre à leurs besoins, leur permettant d'augmenter leur taux de remplissage publicitaire et de générer de meilleurs CPM. ».

« Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Brightcove pour fournir une monétisation complète à ses clients de diffusion vidéo de haute qualité », a déclaré Sean Buckley, directeur des revenus de Magnite. « Grâce à notre nouvelle intégration, les clients de Brightcove auront accès à des outils publicitaires centrés sur la vidéo et à des rapports en temps réel sur leurs canaux de vente directs et programmatiques habituels. Nous travaillons également avec Brightcove sur des moyens uniques d'enrichir la valeur de l'inventaire vidéo des clients en regroupant des informations telles que les métadonnées de contenu d'une manière facile à exploiter pour les acheteurs de publicité. ».

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de streaming les plus fiables, les plus évolutives et les plus sécurisées au monde afin d'établir une meilleure connexion entre les entreprises et leurs publics, où qu'ils soient et quels que soient les supports sur lesquels ils consomment du contenu. Dans plus de 80 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises une vente plus efficace auprès de leurs clients, aux médias une diffusion et une monétisation plus fiables de leurs contenus, et à toutes les organisations une communication plus efficace avec les membres de leurs équipes. Avec deux Emmy® Awards pour l'innovation en matière de technologie et d'ingénierie, une disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous surTwitter, LinkedIn, et Facebook. Visitez notre site www.brightcove.com.

À propos de Magnite

Nous sommes Magnite (NASDAQ : MGNI), la plus grande plateforme indépendante de publicité côté vente au monde. Les éditeurs utilisent notre technologie pour monétiser leur contenu sur tous les écrans et dans tous les formats, y compris la télévision par câble, la vidéo en ligne, l'affichage et l'audio. Les plus grandes agences et marques du monde font confiance à notre plateforme pour accéder à un inventaire publicitaire de haute qualité et sûr pour les marques et exécuter des milliards de transactions publicitaires chaque mois. Basée à New York, à Los Angeles, à Denver, à Londres et à Sydney, Magnite possède des bureaux en Amérique du Nord, dans la région EMEA, LATAM et APAC.

À propos de SpringServe

SpringServe, qui fait désormais partie de Magnite, est la plateforme indépendante de diffusion d'annonces de premier plan, conçue spécialement pour la publicité OTT, CTV et vidéo. Son logiciel offre une gamme complète de solutions de diffusion d'annonces, d'optimisation et d'automatisation qui rendent la diffusion d'annonces vidéo plus intelligente sur tous les appareils. Bénéficiant de la confiance des principaux éditeurs et distributeurs de télévision avancée, sa plateforme offre contrôle, transparence et analyse pour aider à augmenter les performances publicitaires et les revenus des ventes de médias. Pour plus d'informations, visitez http://www.springserve.com.

