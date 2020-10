Brightcove : le leader mondial industriel de la vidéo, dévoile une nouvelle marque audacieuse

L'autorité de confiance pour l'innovation en matière de vidéo d'entreprises de premier plan redynamise la plateforme de la marque grâce à une refonte visuelle totale

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) le leader mondial de la vidéo d'entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir complètement repensé sa marque, avec un tout nouveau positionnement et une nouvelle voix, ainsi qu'une nouvelle identité graphique audacieuse. Cette nouvelle image intervient à un moment où la vidéo est pleinement adoptée par les consommateurs et les entreprises de tout secteur. Cela consolide la mission de Brightcove qui revendique la conversation sur plateforme vidéo au niveau mondial et a le dernier mot sur la manière dont la vidéo est hébergée, partagée, monétisée et vécue, tout en concrétisant les objectifs des clients grâce à sa technologie de pointe.

Brightcove fait partie intégrante du secteur de la vidéo depuis plus de 15 ans, grâce à ses innovations pionnières et la création de technologies et de services primés utilisés par les agences de presse et les entreprises du monde entier. Aujourd'hui, à une époque où la dépendance à la vidéo s'est rapidement intensifiée en affichant une croissance exponentielle, cette nouvelle identité dynamique illustre les efforts incessants de Brightcove pour repousser les limites du possible en matière de vidéo, ce qui témoigne de son engagement sans faille envers ses clients pour leur donner les moyens de raconter leurs histoires.

« C'est une période charnière pour notre secteur, et le besoin de recourir à la vidéo restera un point d'ancrage pour des marques qui comprennent le pouvoir qu'elles peuvent apporter pour nous unir, nous engager et nous faire communiquer », a déclaré Jeff Ray, PDG de Brightcove. « Nos clients représentent certaines des entreprises les plus innovantes au monde et nous sommes fiers de créer des partenariats avec elles et de devenir les détenteurs des moments qui comptent. Cette évolution de la marque reflète ce que nous sommes aujourd'hui, nos ambitions pour l'avenir et notre engagement envers les entreprises qui placent la vidéo au cœur de leurs activités ».

Précurseur d'innovation avec plus de 50 brevets à son actif, Brightcove vit et respire au rythme de la vidéo : un message clé que la société met clairement en lumière grâce à cette évolution de la marque. Qu'il s'agisse de solutions pour la diffusion ou l'édition, le marketing, la communication d'entreprise, les événements virtuels ou la diffusion en direct, l'équipe de Brightcove est fière de faciliter l'utilisation de la vidéo à ses partenaires, et doit encore relever un défi vidéo auquel elle ne peut pas s'attaquer et sur lequel elle ne peut pas innover.

Brightcove fournit ses solutions vidéo visant à changer la donne à plus de 3 381 clients dans le monde. Cette liste comprend des leaders de l'industrie dans des secteurs cibles, qui passe par des titans de médias comme SXSW et AMC Networks, des géants de l'alimentation et des boissons, Chick-Fil-A et Dunkin Brands, des autorités dans le domaine du divertissement comme l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences et le Tribeca Film Festival, la société d'éducation virtuelle MasterClass, ainsi que des partenaires sportifs comme l'USGA's U.S. Open, et bien d'autres encore.

