Brightcove : L'Orchestre symphonique de Melbourne choisit Brightcove pour alimenter sa nouvelle plateforme numérique

MSO.LIVE permet au public, où qu’il soit, de profiter de spectacles exceptionnels

Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), le leader mondial de la vidéo pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui que l’Orchestre symphonique de Melbourne (OSM) utilise Brightcove pour alimenter sa nouvelle plateforme numérique MSO.LIVE en vue de diffuser la saison 2021 de l’Orchestre en Australie et à travers le monde.

« La technologie de Brightcove fournit une interface élégante avec une qualité vidéo et audio exceptionnelle sur de multiples terminaux, nous permettant de proposer des expériences numériques de calibre mondial, facilement accessibles, à tous les publics », a déclaré Sophie Galaise, directrice générale de l'Orchestre symphonique de Melbourne.

L’OSM est un orchestre de niveau international jouissant d’une crédibilité mondiale dans la fourniture au public d’expériences musicales enrichissantes. MSO.LIVE offre du divertissement 24h/24 à la demande, en direct et préenregistré, proposant des contenus premium accessibles comme alternative aux expériences orchestrales traditionnelles en présentiel. Accessible, l’expérience MSO.LIVE propose des concerts de l’OSM, une programmation familiale, ainsi que des événements et représentations spéciaux du monde entier.

Un élément clé de la mise en œuvre de la plateforme vidéo en ligne de Brightcove consiste à rendre les expériences de spectacle facilement accessibles et abordables pour un public plus large, y compris les personnes qui ne sont pas en mesure d’assister à des concerts en personne.

L’objectif principal de l’OSM est d’optimiser son expérience de la diffusion de contenus pour conserver ses amateurs de musique orchestrale actuels et attirer de nouveaux publics du monde entier sur la plateforme MSO.LIVE. De nouvelles représentations sont publiées chaque mois, et les membres de MSO.LIVE peuvent visionner les contenus sur divers appareils et téléviseurs connectés.

Grâce à Brightcove, MSO.LIVE illustre l’innovation au sein du milieu artistique australien en offrant une bibliothèque de contenus contemporains, personnalisée en fonction des préférences du public. « Entre autres critères, nous avons choisi Brightcove car son équipe d’experts locale disposait des capacités pour intégrer les données des clients dans notre système de GRC », a expliqué Mme Galaise.

MSO.LIVE offre tout un éventail de contenus traditionnels et contemporains de l’OSM et d’autres orchestres de niveau international du monde entier, comme le Berliner Philharmoniker et le Royal Concertgebouw Orchestra.

Le prix de MSO.LIVE est de 15 dollars par mois ou 144 dollars pour un abonnement annuel, les auditeurs peuvent également prendre un abonnement d’un mois ou payer pour une représentation à la fois. MSO.LIVE offre également une sélection de contenus gratuits, dont des programmes pour enfants, des contenus audio et bien plus encore. Vous pouvez visionner MSO.LIVE ici.

« Notre partenariat avec l'Orchestre symphonique de Melbourne démontre le pouvoir qu’offre la vidéo au secteur du divertissement et de la musique », a affirmé Jennifer Smith, responsable marketing chez Brightcove. « Des marques dans le secteur des arts et du divertissement adoptent le modèle hybride pour leur permettre d’accroître leurs auditoires en intéressant des spectateurs à la fois en personne et en ligne. L’année 2020 a montré l’urgence de passer à de nouvelles expériences vidéo numériques, et les entreprises les adoptent dorénavant comme stratégie de croissance à long terme. MSO.LIVE fait passer l’expérience orchestrale au niveau supérieur et consolide le statut de leader de l’OSM pour ce qui concerne l’avenir des spectacles en direct », a déclaré Mme Smith.

Dans le cadre d’une stratégie à plus long terme, l’introduction de MSO.LIVE contribuera à démontrer la culture unique de l’Australie et à célébrer les divers talents de ses artistes locaux avec le reste du monde.

À propos de l’Orchestre symphonique de Melbourne

Chaque année, l’OSM interagit avec plus de 5 millions de personnes via des concerts en direct, des retransmissions à la télévision, à la radio et en ligne, des tournées internationales et régionales, ainsi que des enregistrements et des programmes d'enseignement.

L’OSM est une présence vitale, aussi bien sur scène que dans la communauté, pour cultiver la musique classique en Australie. Reconnu internationalement, l’Orchestre entretient de solides partenariats culturels dans toute l’Asie du Sud-Est. L’OSM est le seul orchestre australien associé à UNITEL, le plus important distributeur de programmes de musique classique au monde pour les industries du film, de la télévision et de la vidéo.

L’OSM attire régulièrement de grands artistes des quatre coins du monde, dont Anne-Sophie Mutter, Lang Lang, Renée Fleming et Nick Cave, tout en permettant aux meilleurs musiciens de Melbourne de faire des tournées en Chine, en Indonésie, en Europe et aux États-Unis.

Premier orchestre professionnel du pays, l'Orchestre symphonique de Melbourne est le ”son” de la ville de Melbourne depuis 1906. www.mso.com.au.

À propos de Brightcove Inc.

Lorsque la vidéo est bien faite, elle peut avoir un effet puissant et durable. Les cœurs s'ouvrent. Les esprits changent. La créativité prospère. Depuis 2004, Brightcove aide ses clients à découvrir et expérimenter le pouvoir incroyable de la vidéo grâce à sa technologie primée, permettant à des organisations dans plus de 70 pays à travers le monde de toucher des publics de manière audacieuse et novatrice.

Brightcove y parvient en développant des technologies qui semblaient auparavant impossibles, fournissant un support client sans parallèle et sans excuse et tirant profit de l’expertise et des ressources d’une infrastructure globale. La vidéo est le support le plus captivant et stimulant au monde. Visitez www.brightcove.com pour obtenir de plus amples informations. Video That Means Business™

