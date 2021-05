Brightcove : permet aux entreprises de fournir du contenu vidéo en toute simplicité en Chine

Le marché le plus peuplé au monde est désormais ouvert aux vidéos de détaillants et de communicateurs d'entreprise du monde entier via la fonctionnalité China Delivery de Brightcove

Les entreprises internationales qui avaient besoin de former leurs employés ou de vendre à des consommateurs en Chine étaient depuis longtemps freinées par les restrictions frappant les contenus vidéo. Certaines entreprises ont connu des échecs de chargement ou d'analyse vidéo; d'autres ont été placées sur liste noire car elles ne possédaient pas de domaine et de licence dans le pays.

Brightcove® Inc., le chef de file mondial de la vidéo pour entreprise, a aujourd'hui résolu ce problème en lançant un partenariat avec le géant de l'e-commerce Alibaba, qui est basé dans le pays. Ce partenariat donne naissance à la solution Brightcove China Delivery via Alibaba Cloud et fait de Brightcove le premier fournisseur vidéo à permettre le streaming vidéo à la demande dans le pays.

"D'un point de vue stratégique, nous avons besoin d'un site d'e-commerce fiable et orientée sur la vidéo en Chine", déclare Matteo Cassarino, directeur du numérique chez Graff, un joaillier multinational basé à Londres. "Les bijoux Graff sont très précieux, et nous voulons que nos acheteurs puissent pleinement apprécier la beauté de leurs produits, qui n'est pas accessible avec une image statique. Brightcove est un partenaire de longue date et les récentes optimisation de sa plateforme nous permettent d'élaborer une stratégie commerciale basée sur la vidéo en Chine, à partir d'un site unique et évolutif répondant à nos besoins grandissants."

"Une communication claire, cohérente et rapide n'a jamais été aussi importante que durant l'année écoulée", déclare Uwe Gobbers, responsable des infrastructures et technologies communicationnelles chez Voith Group, une société technologique internationale qui s'impose comme une référence sur les marchés de l'énergie, du pétrole et du gaz, du papier, des matières premières, des transports et de l'automobile. "En tant que société multinationale avec des employés et des clients dans le monde entier, la nouvelle solution China Delivery de Brightcove nous permet de disposer d'une stratégie communicationnelle mondiale axée sur la vidéo."

Selon les projections, l'e-commerce générera 2,8 trillions USD en Chine cette année, et les services de communications des entreprises continueront à interagir avec les employés avec davantage de vidéos. La solution Brightcove China Delivery via Alibaba Cloud permet aux clients de déployer une stratégie de distribution vidéo unique à l'échelle mondiale. Comme elles le font avec d'autres pays, les propriétaires de contenus Brightcove peuvent utiliser une interface intuitive pour commencer à distribuer de la vidéo en Chine et en analyser la performance.

"À l'heure où les entreprises de portée mondiale continuent d'évoluer, un grand nombre d'entre elles doivent disposer d'une approche commerciale efficace en Chine, et une telle approche repose aujourd'hui en grande partie sur la vidéo", explique Jim Lundy, PDG, analyste principal, Aragon Research. "Brightcove répond au besoin de fiabilité en matière de distribution vidéo à un niveau véritablement mondial, un service auquel s'attendent de plus en plus les entités multinationales et les marques mondiales."

"Nous sommes ravis de pouvoir enfin permettre à nos clients de diffuser de la vidéo en Chine", déclare Namita Dhallan, directrice des produits chez Brightcove. "Complexe et décevant, l'ancien contexte associé aux activités axées sur la vidéo en Chine est bel et bien révolu. Nous ouvrons le pays à ce secteur de manière sécurisée et fiable."

À propos de Brightcove Inc.

Lorsqu'une vidéo est bien faite, elle peut avoir un effet puissant et durable: les cœurs s'ouvrent, les esprits évoluent, la créativité s'installe. Depuis 2004, Brightcove aide ses clients à découvrir et expérimenter le pouvoir incroyable de la vidéo grâce à sa technologie primée, permettant à des organisations dans plus de 70 pays à travers le monde de toucher des audiences de manière audacieuse et novatrice.

Brightcove y parvient en développant des technologies qui semblaient auparavant impossibles, fournissant un support client sans parallèle et sans excuse et tirant profit de l’expertise et des ressources d’une infrastructure globale. La vidéo est le support le plus captivant et stimulant au monde. Visitez www.brightcove.com pour obtenir de plus amples informations. Video That Means Business.™

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210525006038/fr/