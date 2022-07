Brightcove nomme Dan Freund au poste de CRO

L'ancien directeur des ventes mondiales d'Oracle rejoint Brightcove pour promouvoir les ventes et la réussite client.

Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), leader de confiance en matière de streaming, a annoncé aujourd'hui que Dan Freund rejoindra la société comme Chief Revenue Officer (CRO) à compter du 1er août 2022. Dans l'exercice de ses fonctions, M. Freund sera en charge de tous les aspects de croissance du revenu de Brightcove, notamment la gestion des ventes mondiales et de l'organisation réussite client, ainsi que l'exécution de sa stratégie de mise sur le marché.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220720005314/fr/

DAN FREUND BRIGHTCOVE CRO (Photo: Business Wire)

M. Freund relèvera directement du directeur général de Brightcove, Marc DeBevoise, et s'attachera à étendre la présence internationale de Brightcove en offrant ses solutions technologiques de pointe en matière de streaming à toutes les entreprises, marques ou créateurs désireux de prendre le contrôle de leur avenir numérique.

« Dan est réputé pour avoir impulsé des niveaux élevés de croissance, de performance et de réussite client dans certaines des plus grandes entreprises technologiques dans le monde. Il transmet sa passion pour la création d'équipes collaboratives et gagnantes qui offrent de la valeur aux clients tout en stimulant les résultats », a déclaré Marc DeBevoise, CEO de Brightcove. « Je me réjouis de travailler avec Dan à mesure que nous développons notre base client et que nous élargissons nos possibilités ».

M. Freund apporte plus de 25 ans d'expérience de leadership international en direction de ventes commerciales et stimulation de la croissance des revenus pour les éditeurs de logiciels. Plus récemment, M. Freund a occupé le poste de CRO de Brandwatch, une société de renseignements numériques sur les consommateurs, fondée sur les données. Avant Brandwatch, M. Freund était directeur des ventes chez Quickbase, une plateforme de développement d'applications, où il a augmenté les revenus récurrents de plus de 50 % en moins de deux ans. Auparavant, il a passé 17 ans chez Oracle, où il a occupé plusieurs postes de direction des ventes, a fait passer la division OracleDirect de quelques centaines de millions à plus d'un milliard de dollars de revenus, et a élargi l'entreprise à plus de 2 000 membres.

« Pouvoir créer une feuille de route mondiale cohérente pour aider les entreprises tournées vers l'avenir à atteindre de nouveaux publics, à renforcer la fidélité à la marque et à stimuler les ventes est une opportunité phénoménale que je me réjouis de saisir », a déclaré M. Freund. « Nous avons assisté à un bouleversement sismique dans notre façon de consommer le contenu et les informations, et Brightcove est à l'avant-garde de ce mouvement. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Marc, l'équipe dirigeante et tous les membres de l'équipe Brightcove dans le monde entier pour écrire un nouveau chapitre ».

À propos de Brightcove Inc., Brightcove crée les solutions technologiques vidéo les plus fiables, les plus évolutives et les plus sécurisées au monde permettant d'établir un lien plus fort entre les entreprises et leurs clientèles, où qu'ils se trouvent et quels que soient les appareils sur lesquels ils consomment du contenu. Dans plus de 80 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque entreprise de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Récompensé par deux Emmy® Awards dans la catégorie innovation technologique et d'ingénierie, un temps de fonctionnement toujours en tête du secteur et une évolutivité sans précédent, nous repoussons sans cesse les limites du possible en vidéo. Suivez Brightcove sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Rendez-vous à l'adresse www.brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220720005314/fr/