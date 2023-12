Communiqué officiel de BRIGHTCOVE INC.

Kathy Klingler et Jim Norton, tous deux vétérans du secteur, décrochent respectivement les postes de directrice du marketing et de directeur général des recettes, tandis que David Beck est promu au poste nouvellement créé de directeur de l’exploitation dans le cadre du renforcement de l’équipe de direction

Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de streaming la plus fiable au monde, a annoncé aujourd’hui l’arrivée de deux nouveaux membres au sein de son équipe de direction et la création d’un nouveau rôle. Kathy Klingler a été nommée directrice du marketing (CMO), et Jim Norton directeur général des recettes (CRO), à compter du 8 janvier 2024. Par ailleurs, David Beck, actuel directeur de la stratégie et du développement corporatif de Brightcove, s’est vu confier un rôle élargi en tant que directeur de l’exploitation (COO).

« Avec l’arrivée de Kathy et de Jim, et l’évolution du rôle de David, notre équipe de direction de classe mondiale est prête à continuer à répondre aux besoins de notre clientèle mondiale et à stimuler l’innovation dans l’ensemble de nos activités », a déclaré Marc DeBevoise, PDG de Brightcove. « Chacun d’entre eux apporte un ensemble de compétences inestimables dans les secteurs des médias, de l’entreprise et du SaaS, compétences qui joueront un rôle clé dans notre croissance continue et permettront à Brightcove de s’imposer comme la société de technologie de streaming la plus fiable au monde. »

En tant que directrice du marketing, Mme Klingler sera chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie marketing mondiale s’appuyant sur les données, les connaissances, la créativité et la connectivité pour stimuler la croissance, accroître la notoriété de la marque, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. Elle apporte à Brightcove une expérience internationale de succès, ayant précédemment occupé des postes de direction marketing au sein de grandes entreprises de divers secteurs, parmi lesquelles Blue Cross Blue Shield du Massachusetts, la banque Santander, KPMG, Fidelity Investments, John Hancock, Kaplan Higher Education et Rapid7, une société de logiciels de cybersécurité. Elle rendra compte directement au PDG de Brightcove, Marc DeBevoise.

« Je suis ravie de rejoindre l’équipe de Brightcove et d’aider l’entreprise à poursuivre son leadership inégalé dans le domaine de la technologie du streaming », a déclaré Mme Klingler. « Toute ma carrière, je me suis attachée à prioriser l’élaboration de stratégies convaincantes qui permettent de relier les personnes et d’obtenir des résultats tangibles. Je me réjouis de poursuivre ce travail aux côtés de mes nouveaux collègues ; ensemble nous allons tracer la voie future prometteuse de notre entreprise. »

En tant que directeur général des recettes, M. Norton sera responsable de l’organisation des recettes de Brightcove, y compris de la gestion des ventes mondiales, de la réussite client, ainsi que de la conduite et de l’exécution de la stratégie de mise sur le marché de la société. M. Norton apporte plus de 20 ans d’expérience au sein de postes de direction dans les ventes, ayant travaillé dans les secteurs des médias, de la publicité, du SaaS et de la technologie marketing dans des entreprises de premier plan telles que Condé Nast, AOL/Verizon, Google, Tribune Broadcasting et Flowcode. Il rendra compte directement à M. DeBevoise.

« Tout au long de ma carrière, j’ai eu l’occasion de travailler dans divers secteurs d’activité à l’échelle mondiale. Brightcove représente l’intersection parfaite de tout ce que j’ai cherché à accomplir, et je ne pourrais pas imaginer une meilleure adéquation », a déclaré M. Norton. « Je suis ravi de rejoindre cette équipe de direction exceptionnelle et me réjouis de tirer parti de notre héritage en tant que société de streaming la plus fiable au monde pour accroître nos ventes et notre chiffre d’affaires à l’échelle mondiale. »

David Beck travaillait jusqu’ici en tant que directeur de la stratégie et du développement de l’entreprise et de directeur du marketing de l’entreprise par intérim. En plus de son rôle actuel, il assumera désormais de nouvelles responsabilités élargies en tant que directeur de l’exploitation. À ce poste, M. Beck sera chargé du développement et de la stratégie de l’entreprise, des partenariats technologiques et de distribution, de l’ingénierie des données, de l’analyse, des opérations relatives au marketing et aux revenus, ainsi que de la monétisation de la publicité. Il se concentrera sur la mise en œuvre de la stratégie de Brightcove, sur l’excellence opérationnelle, sur la promotion d’une plus grande collaboration interfonctionnelle à l’échelle de l’organisation, et prendra en charge les initiatives de croissance et de transformation opérationnelle.

