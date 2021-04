Brightcove présente Virtual Events for Business : une solution vidéo de qualité professionnelle pour les événements à l'échelle de l'équipe, du département ou de l'entreprise

Virtual Events for Business permet aux entreprises et aux équipes d'organiser des événements vidéo en direct, sécurisés et fiables, destinés aux publics internes et externes

Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), le leader mondial de la vidéo pour entreprises, annonce aujourd'hui le lancement de Virtual Events for Business, une solution virtuelle intuitive et facile à utiliser pour des événements de taille moyenne et hautement reproductibles au sein de l'entreprise.

Virtual Events for Business est une plateforme de création, de marketing et de diffusion d'événements virtuels, conçue pour faciliter le nombre croissant d'événements organisés dans l'entreprise. La solution offre des modèles d'événements personnalisables, des invitations interactives à l'action, l'archivage après l'événement, la prise en charge de plusieurs appareils et des fonctions d'interactivité avec les participants, ainsi que la diffusion en direct de la vidéo de l'événement sur plusieurs canaux de réseaux sociaux. En outre, Virtual Events for Business intègre Zoom et Microsoft Teams, ainsi qu'un connecteur d'enregistrement pour Cvent et des analyses de l'engagement des utilisateurs.

Le marché de l'événementiel virtuel poursuivra sa croissance, car les spécialistes du marketing, de la communication et des ressources humaines ont besoin de se connecter à leur public. Comme le souligne l'article The Rise of Virtual Business Events d'eMarketer, "lorsque la plupart des spécialistes du marketing B2B ont basculé vers les événements virtuels, les investissements dans les outils, la technologie, les talents et l'infrastructure nécessaires à l'exécution d'une production numérique ont augmenté". D'ici 2030, le secteur mondial des événements virtuels aura presque décuplé, passant de 78 milliards de dollars en 2019 à 774 milliards de dollars, selon les estimations de Grand View Research."

La pandémie a servi d'accélérateur et de perturbateur pour les événements de toutes sortes. Lorsque les entreprises ont transféré des événements vers un cadre virtuel par nécessité, elles ont constaté des avantages commerciaux considérables en termes d'augmentation de la participation et de la portée, ainsi que de pérennisation et de réutilisation du contenu, ce qui a conduit à un meilleur retour sur investissement pour ces événements. Cela montre que les événements virtuels continueront d'occuper une place importante dans les stratégies de communication et de marketing, même après la COVID.

"En tant que spécialiste du marketing, je me réjouis de mettre notre technologie primée à la disposition des entreprises pour leur permettre de bâtir des stratégies d'engagement virtuel complètes et continues", a déclaré Jennifer Griffin Smith, directrice du marketing chez Brightcove. "Que ces moments d'engagement soient destinés à former les franchisés, à communiquer avec les employés, à générer un nouveau potentiel commercial ou à gérer des réunions de direction avec des clients clés, les entreprises ont besoin d'une solution pérenne qui leur permette de maximiser la portée mondiale. Avec Virtual Events for Business, les entreprises peuvent offrir des expériences virtuelles exceptionnelles aux participants, de façon fiable et sécurisée, sans sacrifier l'expérience du spectateur."

Virtual Events for Business est actuellement proposé sous la forme d'un abonnement annuel pour les nouveaux clients de Brightcove, ou d'un ajout à la plateforme pour les clients existants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Brightcove brightcove.com/en/virtual-events-experience.

A propos de Brightcove

Une vidéo bien réalisée exerce un pouvoir durable et fort : les cœurs s’ouvrent, les esprits évoluent, la créativité fleurit. Depuis 2004, Brightcove accompagne ses clients dans la découverte et l’expérience de ce pouvoir incroyable de la vidéo à travers sa technologie récompensée, permettant aux entreprises de plus de 70 pays du monde entier de toucher leurs publics de façon audacieuse et innovante.

Brightcove a mis au point des technologies que l’on croyait impossibles à développer, assure une assistance client transparente et efficace, et tire parti de l’expertise et des ressources d’une infrastructure mondiale. La vidéo est le vecteur le plus captivant et le plus éloquent au monde. Pour de plus amples informations, visitez le site www.brightcove.com. Video That Means Business.™

