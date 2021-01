Brightcove : reçoit deux Emmy® Awards dans la catégorie technologie et ingénierie

Le chef de file des solutions vidéo récompensé pour ses contributions fondamentales à l'industrie et son innovation technologique continue

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), le leader mondial de la vidéo pour entreprise, annonce aujourd'hui avoir reçu deux Technology and Engineering Emmy® Awards, remis par la National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) pour son excellence en matière d'innovation d'ingénierie. Ces récentes distinctions renforcent encore le leadership de Brightcove au sein du secteur, en particulier en tant qu'une des seules plateformes vidéo en ligne à être reconnue pour ses services vidéo d'exception.

La technologie Context Aware Encoding de Brightcove a été primée pour son excellence et sa créativité d'ingénierie dans le développement d'indicateurs perceptuels pour la catégorie d'optimisation d'encodage vidéo. La technologie permet aux clients de distribuer des vidéos encodées avec une haute qualité visuelle tout en minimisant les coûts de bande passante et de stockage.

En outre, les produits Zencoder et Video Cloud de Brightcove ont été récompensés dans la catégorie Développement de technologies de compression optimisée de traitement en masse. Le prix reconnaît les innovations de Brightcove dans la conception de flux de transcodage vidéo en masse et met en avant sa capacité à gérer en toute sécurité d'importants volumes de contenu vidéo tout en permettant aux clients d'économiser du temps et de l'argent.

Robert P. Seidel, président du comité Technology & Engineering Award, déclare: "Le Technology Emmy® Award est décerné aux créateurs du secteur qui ont influencé en profondeur la télévision et qui, ce faisant, ont apporté au public une expérience télévisée sans précédent. Nous sommes heureux de compter Brightcove parmi les lauréats."

"Depuis le premier jour, notre mission a été de proposer des technologies et des services d'avant-garde à nos clients du monde entier pour les aider à utiliser la vidéo comme moyen d'atteindre et même de dépasser leurs objectifs commerciaux", déclare Jeff Ray, PDG de Brightcove. "Aujourd'hui, nous célébrons cette victoire avec eux. Cette distinction témoigne non seulement de notre incroyable travail d'équipe et de notre persévérance, mais elle renforce aussi notre engagement en faveur de l'innovation pour donner à nos clients un accès aux meilleures technologies conçues par les esprits les plus brillants. En tant que société primée d'un Emmy® Award, nous nous réjouissons à l'idée de continuer à repenser ce que la vidéo peut faire pour nos clients."

Les Technology & Engineering Emmy® Awards sont décernés à des particuliers, des entreprises, des organisations scientifiques ou techniques pour le développement et la standardisation de technologies d'ingénierie. Un comité d'ingénieurs hautement qualifiés travaillant dans le secteur de la télévision évaluent les progrès techniques pour déterminer lesquels méritent d'être primés.

Avec plus de 50 brevets révolutionnaires à son actif, Brightcove fournit des capacités vidéo à plus de 3 300 clients dans le monde. Parmi la clientèle de la société figurent des géants des médias (AMC, Showtime Networks, Vox Media), du secteur alimentaire (Wendy’s, Dunkin Brands), du divertissement (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), de l'enseignement virtuel (MasterClass), des partenaires sportifs (USGA), et bien d'autres.

A propos de Brightcove

Lorsqu'une vidéo est bien faite, elle peut avoir un impact durable. Les cœurs s'ouvrent. Les esprits changent. La créativité s'épanouit. Depuis 2004, Brightcove permet à ses clients de découvrir et d'expérimenter l'incroyable pouvoir de la vidéo grâce à sa technologie primée, et qui offre aux organisations de plus de 70 pays l'opportunité de toucher leur public de manière audacieuse et innovante.

Brightcove y parvient en développant des technologies considérées comme impossibles auparavant, en fournissant une assistance à la clientèle inégalée et sans compromis, et en tirant parti du savoir-faire et des ressources d'une infrastructure mondiale. La vidéo est le média le plus fascinant et le plus passionnant au monde. Pour plus d'informations, consultez le site www.brightcove.com. Video That Means Business.™

À propos de The National Academy of Television Arts & Sciences

The National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) est une organisation de services à but non lucratif œuvrant pour la promotion des arts et des sciences télévisés et d'un leadership créatif au service des arts, de l'éducation et de la technologie dans l'industrie de la télévision. L'organisation récompense l'excellence avec les prestigieux Emmy® Awards (actualités et documentaires, sport, divertissement généraliste, et programmation d'arts créatifs), ainsi que les accomplissements dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie télévisées.

La NATAS compte près de 18 000 membres issus du secteur de la diffusion et des médias et représentés par 19 sections régionales dans le pays. Au-delà des distinctions, la NATAS dispose de programmes pédagogiques complets, y compris des émissions régionales destinées aux étudiants et les National Student Production Awards pour des travaux journalistiques d'exception réalisés par des lycéens, ainsi que des bourses, publications, et des activités incontournables destinées aux professionnels du secteur et aux audiences. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.theemmys.tv

