Brightcove : renforce sa plateforme vidéo de bout en bout avec le lancement de Cloud Playout

Le leader du secteur de la vidéo pour les entreprises ne cesse de proposer de nouvelles innovations et de la valeur ajoutée à ses clients, notamment AMC, BookMyShow et SXSW

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), le leader mondial de la vidéo pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui le lancement de Brightcove Cloud Playout, à savoir une nouvelle fonction qui enrichit la plateforme vidéo de bout en bout de Brightcove et en fait l'un des rares fournisseurs de vidéo en ligne à offrir cette capacité. Grâce à la vidéo, Brightcove propulse les entreprises vers l'avant en leur proposant un écosystème vidéo complet doté d'une technologie de pointe, d'outils, de connaissances incomparables et d'une assistance clientèle. Le lancement de Cloud Playout renforce les offres de Brightcove, récompensées par l'Emmy® Technology and Engineering Award, en permettant aux clients de réaliser des économies de temps et d'argent en consolidant tous les besoins vidéo sur une seule et même plateforme.

Le Cloud Playout de Brightcove fait partie des toutes nouvelles fonctionnalités du Cloud vidéo de Brightcove qui permet aux propriétaires de contenu et aux organisations de programmer rapidement et de manière transparente une diffusion programmée de ressources vidéo à la demande et de séquences ou d'événements en direct réunis en un seul flux. Cette solution offre une expérience de « télévision en direct » de qualité radiodiffusion qui optimise le contenu pré-enregistré pour accroître l'engagement du public et créer de nouvelles opportunités de revenus. Les clients bénéficient également d'un flux de travail fortement rationalisé, dans la mesure où tous les besoins vidéo possibles sont satisfaits au sein de la plateforme tout-en-un de Brightcove.

Parmi les premiers utilisateurs de cette fonctionnalité, figurent AMC, client de Brightcove de longue date, ainsi que BookMyShow, centre de divertissement mondial, et bien d'autres encore. SXSW Online sera en mars 2021 le premier client de Brightcove à utiliser le Cloud Playout pour ses conférences et festivals.

« Les amateurs de films d'horreur sont de véritables fans, et comme la COVID-19 a un impact sur la fête d'Halloween, nous avons décidé d'organiser le ShudderFest, un événement simulé de 24 heures juste pour eux, » a déclaré Mike Zagari, le Producteur exécutif de ShudderFest. « Grâce à Cloud Playout de Brightcove, nous avons pu rapidement constituer notre gamme de contenu et gagner du temps sur nos flux de travail vidéo, et atteindre notre public de fans dans le monde entier en mettant facilement l'événement en boucle pour chaque fuseau horaire dans le monde entier. »

« En tant que plateforme omniprésente pour tout ce qui concerne le divertissement, BookMyShow propose plusieurs formats d'événements en direct, sous forme de musique, de comédies, de représentations théâtrales et bien plus encore, la totalité du répertoire étant pratiquement disponible à la fois sous forme d'événements en direct et d'événements pré-enregistrés tels que le Sunburn Home Festival, Rambo Circus et des artistes internationaux tels que Willie Gomez, The Buckleys, Taylor Castro pour n'en citer que quelques-uns, hébergés sur notre plateforme de divertissement en direct BookMyShow Online, optimisée par Brightcove, » a déclaré Parikshit Dar, co-fondateur et directeur de BookMyShow. « Avec la toute dernière fonctionnalité de Brightcove, le Cloud Playout, nous avons pu être beaucoup plus flexibles dans notre programmation, et nous avons enfin une plateforme de bout en bout pour nos besoins vidéo croissants. »

« Depuis la création de Brightcove, les innovations en matière de vidéo ont été une priorité pour nous, et Cloud Playout est la preuve de notre engagement à fournir à nos clients les meilleures technologies et les meilleurs outils pour leur permettre de réussir dans ce domaine, » déclare Namita Dhallan, chef de produit de Brightcove. « Cloud Playout constitue la prochaine innovation de notre plateforme, en permettant à nos clients de simplifier la gestion et la diffusion de leur contenu au sein d'une seule solution, nous leur évitons de devoir supporter les coûts supplémentaires et les risques de sécurité liés à l'utilisation d'applications tierces, tout en leur offrant l'évolutivité nécessaire pour atteindre des publics du monde entier, selon leur calendrier. »

Grâce à plus de 50 brevets qui définissent l'industrie, Brightcove fait de la vidéo son cheval de bataille. La société commercialise ses capacités vidéo qui transforment les jeux vidéo auprès de plus de 3 300 clients dans le monde. Sa clientèle comprend des leaders de l'industrie dans des secteurs verticaux, des titans des médias comme Showtime Networks et Vox Media, des géants de l'alimentation et des boissons comme Chick-Fil-A et Dunkin Brands, des autorités du divertissement comme l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la société d'éducation virtuelle MasterClass, des partenaires sportifs comme l'USGA, et bien d'autres encore.

A propos de Brightcove

Lorsque la vidéo est bien faite, elle peut avoir un effet puissant et durable. Les cœurs s'ouvrent. Les esprits changent. La créativité s'épanouit. Depuis 2004, Brightcove a permis à ses clients de découvrir et d'expérimenter l'incroyable pouvoir de la vidéo grâce à sa technologie primée, et qui permet aux organisations de plus de 70 pays du monde entier de toucher leur public de manière audacieuse et innovante.

Brightcove y parvient en développant des technologies considérées comme impossibles auparavant, en fournissant une assistance à la clientèle inégalée et sans prétextes, et en tirant parti du savoir-faire et des ressources d'une infrastructure mondiale. La vidéo est le média le plus fascinant et le plus passionnant au monde. Pour plus d'informations, consultez le site www.brightcove.com. Video That Means Business.™

