Harness Racing Victoria relance TrotsVision avec Brightcove

Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV), le leader mondial de la vidéo d'entreprise, annonce que Harness Racing Victoria vient de relancer TrotsVision, une chaîne en continu en direct et sur demande, utilisant la technologie Brightcove. TrotsVision permet aux passionnés australiens de courses attelées de visionner du contenu en direct et à la demande, avec des courses dans 27 clubs, ainsi que du contenu exclusif dans les coulisses et des séquences suivant toute l'action entre les courses. La priorité accordée à la vidéo et une solide présence numérique ont permis à Harness Racing Victoria de conserver son public établi, d'attirer de nouvelles audiences et d'accroître sa part de marché. D'après Harness Racing Victoria, grâce à une approche axée sur la vidéo, l'organisation a renforcé de 250% en deux ans son engagement auprès des 18-35 ans.

Alors que les hippodromes fermaient en raison de la pandémie, Harness Racing Victoria avait besoin d'un nouveau moyen pour interagir avec son public, et la vidéo était un choix naturel pour prospérer. En s'appuyant sur la plateforme Brightcove, TrotsVision a fourni aux fans une expérience de visionnage optimisée, renforcé l'engagement de ses audiences et élargi son public général pour présenter du contenu attractif à tout moment de la journée et de la nuit.

Avec la plateforme vidéo fiable et sécurisée de Brightcove en place, Harness Racing Victoria a été en mesure de rationaliser les flux de travail et d'accroître les efficiences sur l'ensemble de l'activité. L'équipe de commissaires responsables de maintenir l'intégrité du sport a désormais accès à la rediffusion des dernières courses pour confirmer un manquement aux règles ou la rejeter sur le champ. L'accès à la demande aux courses sur une plateforme nuagique a permis aux équipes d'économiser un temps et des ressources considérables durant leurs réunions de course.

"Une de nos priorités a été d'optimiser nos canaux numériques ces dernières années. Plus spécifiquement, nous avons peaufiné notre stratégie vidéo en partenariat avec Brightcove, ce qui nous permis d'élargir considérablement notre portée", déclare Cody Winnell, directeur général, médias et communications, Harness Racing Victoria. "Notre offre de contenu, notamment les courses en direct, les séquences en coulisse, les interviews et les entraîneurs, les jockeys et propriétaires, et le récit merveilleux de ces chevaux nous a permis de combler notre public comme jamais auparavant. C'est là que réside tout le potentiel numérique et narratif."

"Harness Racing Victoria a déployé une stratégie axée sur le numérique, conduisant à un programme de vidéo éprouvé permettant à la société de séduire la tranche d'âge convoitée des 18-35 ans, une nouvelle audience pour l'organisation", déclare Jennifer Griffin Smith, responsable marketing, Brightcove. "TrotsVision est un exemple de la vidéo utilisée à bon escient pour augmenter l'engagement, entrer sur de nouveaux marchés, et fournir une expérience plus attrayante pour toutes les audiences. Nous sommes ravis que Brightcove nous aide à donner vie à TrotsVision et élargir sa présence numérique."

Pour de plus amples renseignements sur Harness Racing Victoria et TrotsVision, veuillez visiter www.trotsvision.com.au

