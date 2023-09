Le nouveau service de streaming qui met en valeur les voix et les histoires originales noires utilisera la technologie de streaming primée aux Emmy Awards de Brightcove pour fournir du contenu sur l'ensemble des plateformes numériques

Brightcove (NASDAQ : BCOV), le chef de file mondial des technologies de streaming, annonce aujourd’hui avoir été sélectionné par In The Black Network (ITBN) pour optimiser son service de streaming AVOD dont le lancement est prévu pour octobre. ITBN est une nouvelle société OTT fondée et dirigée par l’ancien directeur général de FOX SOUL, James DuBose. Le nouveau réseau se concentre sur le streaming de contenus mettant en valeur les narrateurs de la culture noire.

ITBN tirera parti de la technologie de pointe de Brightcove pour optimiser son service OTT sur les principales télévisions connectées et plateformes d’exploitation. En s’associant à Brightcove, ITBN sera en mesure de fournir son contenu à la demande à l’échelle mondiale avec la plateforme technologique de streaming la plus performante, la plus évolutive et la plus sécurisée de sa catégorie. En outre, ITBN utilisera le service Ad Monetization récemment lancé par Brightcove et conçu pour aider les entreprises à maximiser les opportunités de revenus publicitaires.

« In The Black Network se prépare à devenir le service de streaming incontournable pour les créateurs noirs voulant faire entendre leurs voix auprès d'un large public via des histoires percutantes, originales et culturellement pertinentes », déclare Marc DeBevoise, CEO de Brightcove. « Nous sommes ravis d’être un partenaire de confiance de In The Black Network pour s’assurer qu’ils disposent des meilleures capacités technologiques afin de proposer facilement du contenu à grande échelle tout en augmentant leur potentiel de revenus publicitaires. »

« Nous avons trouvé en Brightcove un partenaire idéal alors que nous étions à la recherche d’une technologie de streaming capable de contribuer au lancement de In The Black Network et d'évoluer à son côté », souligne James DuBose, fondateur et CEO de In The Black Network. « Ils sont les meilleurs du secteur, et nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec eux. »

ITBN diffusera une vaste collection de contenus de divertissement gratuits (sport, musique, séries, drames, talk-shows, contenu familial et longs métrages) sur une application dédiée disponible sur iOS, Android, Apple TV, YouTube, ROKU, LG, Sony et Samsung. De nouveaux partenaires de distribution seront annoncés prochainement. Le nouveau service de streaming vient gonfler les rangs des sociétés de médias qui font confiance à Brightcove pour renforcer leurs capacités de streaming, notamment AMC Networks, BBC Studios, Forbes, Rogers Media, Academy of Motion Picture Arts & Sciences, et Reelz.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de In the Black Network

IN THE BLACK NETWORK (ITBN) est un service de streaming AVOD qui met en valeur les voix et les histoires originales noires porteuses d'une signification culturelle et dans lesquelles chaque public peut se retrouver. Avec une vaste collection de divertissements axés sur les Noirs, les téléspectateurs peuvent accéder au contenu multigenre de créateurs noirs, comme du sport, de la musique, des séries, des drames, des talk-shows, du contenu familial, des longs métrages et plus encore. Le catalogue de la plateforme contient une liste complète de contenus de studios et diffuseurs de renom, ainsi qu’une sélection de contenus de la famille de chaînes télévisées Fox : Brutally Honest with Jasmine Brand, CheMinistry, The Score, Worth a Conversation with Jeezy, Kitchen Talk with Maino, et Crockett’s Corner with Ray Crockett. ITBN produit en outre un divertissement original qui renforce encore la culture et la fierté noires. Le réseau est diffusé sur une application dédiée téléchargeable sur les dispositifs iOS, Android, Apple TV, YouTube, ROKU, LG et Samsung.

À propos de Brightcove, Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de streaming les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu’il se trouve et quel que soit l’appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux grands médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l’innovation, un temps de disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Rendez-vous sur Brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230907101071/fr/