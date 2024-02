SBT, le deuxième réseau de télévision du Brésil et l’un des plus grands diffuseurs d’Amérique latine, a choisi la technologie de streaming primée de Brightcove pour le lancement de sa nouvelle application de streaming

Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de streaming la plus fiable au monde, a annoncé aujourd’hui que Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), l’un des réseaux de télévision les plus importants du Brésil, avait choisi Brightcove comme partenaire technologique officiel de streaming pour sa nouvelle application AVoD, baptisée +SBT. Le lancement du service est prévu pour avril. Sélectionnée pour sa technologie qui a été récompensée par un Emmy Award, Brightcove, grâce à sa fiabilité, son évolutivité et sa sécurité, permettra à SBT de diffuser en streaming le contenu de ses plus de 100 stations de directement au public brésilien.

« SBT est l’une des organisations médiatiques les plus connues du Brésil. Le lancement de son nouveau service de streaming sera une étape importante pour la société et ses téléspectateurs, et un excellent exemple de la façon dont le divertissement et le contenu peuvent fusionner avec la technologie pour atteindre un public plus large », a déclaré Marc DeBevoise, PDG de Brightcove. « Les consommateurs d’aujourd’hui exigent un accès instantané aux nouvelles et au contenu, ce qui fait du streaming une partie intégrante de la stratégie de toute organisation médiatique. En s’associant avec nous, SBT va pouvoir offrir une application de streaming transparente, lui permettant de toucher de nouveaux publics, d’approfondir l’engagement des spectateurs et de monétiser davantage le contenu. »

Le travail de Brightcove avec SBT souligne l’importance d’avoir un partenaire technologique de confiance dans le secteur des médias et du streaming. La demande des consommateurs pour des flux de haute qualité ne cesse d’augmenter, et les sociétés de médias reconnaissent de plus en plus la nécessité de travailler en partenariat avec des leaders technologiques fiables et proposant des solutions rentables supérieures, permettant une croissance des activités de streaming, des revenus plus élevés et une expérience améliorée pour l’utilisateur final.

« Étant donné que nous sommes l’un des réseaux de télévision les plus regardés au Brésil, nous nous devions de trouver un moyen fiable de diffuser un large éventail de contenus vidéo à nos téléspectateurs, notamment des émissions télévisées populaires, des programmes d’information et des événements », a déclaré Roberto Grosman, directeur de la transformation chez SBT. « Nous avons trouvé en Brightcove un partenaire précieux. Grâce à ses solutions de streaming robustes, nous pouvons être sûrs que notre public pourra consommer des flux vidéo de haute qualité et sécurisés. Nous pourrons également consulter des analyses de données de première main afin d’adapter en conséquence notre contenu et notre stratégie de diffusion. »

SBT rejoint tout un ensemble d’entreprises médiatiques qui font déjà confiance à Brightcove pour optimiser leurs capacités de streaming, parmi lesquelles il convient de citer AMC Networks, BBC Studios, Forbes, In the Black Network, NHL, SKY Mexico, The Academy of Motion Pictures and Sciences, The National Academy of Television Arts & Sciences, et Yahoo.

À propos de Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)

Le Sistema Brasileiro de Televisão a été inauguré le 19 août 1981. Considéré comme la chaîne familiale brésilienne, le réseau SBT touche 200 millions de téléspectateurs et 69 millions de foyers. SBT possède actuellement 114 stations de télévision dans tout le pays, avec 24 heures de programmes diversifiés, tandis que sa part de marché atteint 9,4 % dans la région de São Paulo et à 8,4 % dans l’ensemble du Brésil. La superficie totale du complexe de SBT s’élève à 230 000 m², dont 74 000 m² de surface construite. Le réseau compte huit studios, d’une superficie totale de plus de 4 400 m², et une cité scénographique de 6 500 m². SBT bénéficie d’un succès bien établi dans les programmes en direct devant un auditoire, et est une référence dans la production de contenus pour les enfants et les jeunes. Le journalisme de SBT est impartial et crédible, et le réseau bénéficie d’une forte présence numérique avec des contenus exclusifs.

À propos de Brightcove, Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de streaming les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où que les personnes se trouvent et quel que soit l’appareil sur lequel elles consomment le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre à leurs clients de manière plus fructueuse, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Ayant reçu deux Technology and Engineering Emmy® Awards en récompense de ses qualités d’innovation, de ses temps de fonctionnement toujours en tête du secteur et de son évolutivité inégalée, Brightcove repousse sans cesse les limites de ce que peut faire la vidéo. Suivez Brightcove sur LinkedIn, X (anciennement Twitter), Facebook, Instagram, Threads, et YouTube. Visitez Brightcove.com.

Source : Kantar IBOPE Media - Instar Analytics - Données sur les foyers - Pourcentage de parts par rapport au nombre total de personnes connectées - Région du Grand São Paulo et régions métropolitaines (15 marchés) - 24 heures - Janv. à juil. 2022 | SBT Coverage Atlas - Juil. 2022

