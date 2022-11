Siân Heder de CODA et Billy Eichner de Bros vont passer en tête avec la saison 1 de PLAY de Brightcove

PLAY est une expérience de streaming comprenant plus de 30 épisodes présentant les perspectives de spécialistes exceptionnels sur la manière dont les entreprises peuvent se servir de la puissance de la vidéo pour se développer dans le nouveau monde numérique.

Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), leader mondial des technologies du streaming, a annoncé aujourd'hui que Siân Heder, scénariste et réalisatrice oscarisée de CODA, et Billy Eichner, acteur et comédien nommé aux Emmy Awards, seront les invités de la saison 1 de PLAY. PLAY est une expérience de streaming de plus de 30 épisodes qui rassemble des professionnels du streaming, des spécialistes du marketing et des stars du secteur du monde entier. Elle est conçue pour aider les entreprises à explorer la puissance de la vidéo et à mettre en œuvre une stratégie de contenu orientée streaming. Elle permet également aux groupes de médias de trouver de nouveaux moyens de monétiser le contenu et de réduire les coûts d'exploitation.

Au cours de ces plus de 30 épisodes, la série permettra aux professionnels du marketing, des médias et de la communication de s'approprier leur avenir numérique et d'avoir un impact considérable sur les performances de leur entreprise. Grâce aux points de vue des leaders du secteur sur l'avenir à court et à long terme de l'industrie du streaming, les épisodes offriront des perspectives essentielles sur des stratégies de contenu qui permettront de générer des revenus et d'intéresser les téléspectateurs.

Parmi les autres invités spéciaux, citons :

Christina Spade, CEO d'AMC Networks

Tsedal Neeley, auteure et professeure en gestion d'entreprise à la Harvard Business School

Vanessa Van Edwards, enquêtrice comportementale et auteur à succès de « Captivate : The Science of Succeeding with People »

Jay Acunzo, auteur et animateur du podcast « Unthinkable »

Tedd Cittadine, vice-président des partenariats de contenu chez Roku

Jon Mantell, vice-président exécutif des systèmes et opérations de contenu global chez Paramount

Parmi les analystes et les leaders d'opinion des secteurs des entreprises et des médias, citons :

Rich Greenfield, associé général chez LightShed Ventures

Lisa Gately, spécialiste du marketing de contenu et analyste principale chez Forrester Research

Marci Maddox, spécialiste des plateformes vidéo et vice-présidente de la recherche chez IDC

Colin Dixon, spécialiste des médias numériques et consultant stratégique chez ScreenMedia

Ed Barton, spécialiste des sports et médias grand public et directeur de Caretta Research

Will Richmond, leader d'opinion dans les secteurs des médias numériques, de la vidéo, de la publicité et de la technologie chez VideoNuze

« Le streaming entre dans une nouvelle ère d'expansion grâce aux plateformes et aux supports et grâce aux entreprises et aux créateurs de contenu », a déclaré Marc DeBevoise, PDG de Brightcove. « Les entreprises média, les marques et les organisations de tous types cherchent des moyens de créer des expériences de streaming différenciées qui entament un dialogue avec les spectateurs et leur permettent de s'approprier leur avenir numérique. Nous avons conçu le contenu de la saison 1 de Play pour que les entreprises, les marques et les créateurs puissent en savoir plus sur l'actu en streaming et les prochains streamings ».

« En tant que cinéaste, je sais à quel point il peut être difficile de donner vie à une histoire, d'entraîner les autres dans votre vision et de veiller à ce que votre projet soit réalisé de manière intègre », a déclaré M. Heder. « Je suis honoré de rejoindre Brightcove pendant la saison 1 de PLAY, pour y partager mes expériences tout au long de la production de CODA ».

« Avant que les influenceurs n'apparaissent au début des années 2000, j'ai tracé mon propre parcours et produit mon propre contenu de comédie vidéo court comme un moyen d'entamer un dialogue avec le public et de développer ma marque », a déclaré Eichner. « Aujourd'hui, quiconque possède un smartphone peut être un créateur de contenu, mais pour se démarquer, il faut produire un contenu original convaincant qui suscite l'adhésion. Je me réjouis de partager avec les créateurs de contenu actuels et en herbe qui participent à la saison 1 de PLAY la façon dont il peuvent vraiment s'approprier leur contenu et les canaux de diffusion pour maximiser l'engagement du public ».

La saison 1 de PLAY sera diffusée à partir du 8 novembre à 10 h 00 (heure de l'Est) sur Brightcove PLAY TV, le service de streaming de Brightcove dédié à l'impact de la vidéo et des médias numériques. Après le premier épisode de la saison, les suivants seront disponibles en streaming à la demande.

Pour consulter l'agenda et rester informé des dernières nouvelles sur la saison 1 de PLAY, inscrivez-vous ici.

