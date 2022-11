Tournant majeur à prévoir dans le secteur du streaming mondial avec l'émergence de « l'économie des producteurs »

Brightcove s'attend à une importante diversification de la distribution de contenus, notamment à une expansion massive de la diffusion directe auprès du public d'émissions de télévision, de films et de contenus sociaux, par des créateurs de contenus comme par des marques et des entreprises internationales

Un important bouleversement mondial de la façon dont les marques, les entreprises, les créateurs de contenus et les influenceurs communiquent, interagissent et exercent leur influence est à prévoir à mesure qu'ils se transforment en producteurs avec une distribution et des plateformes leur appartenant et gérées par eux, et ne se contentent plus de créer du contenu, selon Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV).

Avec l'augmentation du streaming vidéo et de la valeur de ce marché devant dépasser 1,6 milliards de dollars d'ici 2029, d'après Fortune Business Insights, le leader de confiance de la technologie de streaming s'attend à de grands changements, y compris une diversification parmi les créateurs et une réorientation vers des modèles directs plus engagés pour les propriétaires de contenus.

Selon Marc DeBevoise, PDG de Brightcove :

« Les plateformes comme YouTube et Netflix ont contribué à amener l'industrie là où nous en sommes aujourd'hui, mais nous ne pensons pas que ces plateformes agrégatrices et ces services suffiront à l'avenir.

« Nous observons un changement fondamental vers la détention de contenu, sa distribution et sa monétisation, et sa plateforme de distribution, accompagnée par la stratégie de développement et de parution pour servir avant tout les followers, clients et fans les plus fidèles et les mieux cotés. Internet et le streaming ont permis à tous ces producteurs de pouvoir s'exprimer de façon plus définie et plus maîtrisée, de détenir vraiment leur propre avenir numérique et de contrôler comment leurs histoires sont racontées.

« Brightcove appelle cela l'économie des producteurs. »

L'économie des producteurs est le concept selon lequel les marques et les créateurs peuvent maintenant exercer davantage de contrôle sur la création de contenu, sa distribution et sa monétisation en menant des activités solides utilisant plusieurs canaux sur diverses plateformes établies, et en créant leurs propres plateformes de diffusion directe auprès du public (« direct-to-audience ») pour leurs utilisateurs les plus anciens et les plus fidèles, sans oublier le contrôle de leurs données first party.

Brightcove a présenté ses prédictions clés concernant cette tendance émergente à l'occasion de Brightcove PLAY Saison 1, une expérience de streaming de plus de 30 épisodes traitant des perspectives uniques d'experts sur la façon dont les entreprises peuvent tirer parti de la puissance du streaming pour la croissance de leurs activités numériques et de leur portée. Voici quelques-unes de ces prédictions :

Les créateurs vont rechercher une distribution plus large et de nouveaux moyens de monétiser leur contenu, y compris en travaillant avec les agrégateurs et les services existants, mais pas seulement. Les créateurs vont se diversifier pour être propriétaires de leurs propres capacités en création, distribution et public, en créant leurs propres canaux, sites, applications, etc. ainsi que des canaux de télévision en streaming gratuit financés par la publicité (Free Ad-supported Streaming TV, ou FAST).

L'ensemble des entreprises et des marques comptant des consommateurs et des clients sur Internet vont s'engager dans une transformation digitale plus poussée et étendre leur portée au travers de divers canaux propriétaires et contrôlés et en utilisant les réseaux sociaux et les plateformes.

L'écosystème du streaming va évoluer pour permettre aux créateurs de devenir des producteurs avec la capacité de créer, de télécharger, de stocker, de gérer, de distribuer et d'être les détenteurs de leurs propres plateformes et données, ainsi que de mesurer leur contenu à tout moment.

Et Marc DeBevoise d'ajouter : « Ce passage de créateur à producteur est critique. Nous évoluons actuellement sur un marché du streaming solide, mais nous savons aussi à quelle vitesse la situation peut évoluer.

« Une plateforme peut changer son algorithme à tout moment, ce qui modifie le public touché. Le créateur d'un contenu peut changer d'avis, annuler une émission et passer à autre chose.

« Les marques et les entreprises ont besoin d'être capables de raconter leurs histoires et de diffuser leurs vidéos à divers publics sur l'ensemble des plateformes numériques, y compris les leurs et celles de tiers. Les entreprises qui ne sont pas encore prêtes devront l'être très bientôt, sinon elles perdront en consommateurs et en clients. »

