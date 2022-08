La confiance des entreprises britanniques à nouveau touchée par la flambée de l'inflation - Lloyds

La Lloyds Bank a déclaré que son baromètre mensuel des affaires a chuté à 16 % en août, contre 25 % en juillet, les entreprises étant plus inquiètes de la hausse des prix que du ralentissement économique.

"La confiance des entreprises a baissé pour un troisième mois consécutif alors que les entreprises continuent à faire face à des défis économiques dans la période à venir et que les inquiétudes concernant l'inflation s'intensifient", a déclaré Hann-Ju Ho, économiste senior à la banque commerciale de Lloyds Bank.

Les pressions sur les salaires et les prix sont restées élevées, mais il y a eu quelques points positifs, comme la demande de personnel qui s'est maintenue et les entreprises qui ont déclaré être moins préoccupées par la dotation en personnel et la pandémie de coronavirus, a déclaré Ho.

Alors que 38 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs effectifs au cours de l'année à venir, la proportion de celles qui envisagent d'augmenter les salaires d'au moins 3 % a légèrement diminué, passant de 28 % en juillet à 26 %.

La Banque d'Angleterre surveille de près les pressions salariales alors qu'elle étudie dans quelle mesure elle doit encore augmenter les taux d'intérêt pour écarter le risque que le récent pic d'inflation de 40 ans ne modifie fondamentalement l'évaluation par le public de la trajectoire à long terme des prix.