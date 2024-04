Brighthouse Financial, Inc. a annoncé que son conseil d'administration avait nommé Michael J. ("Mike") Inserra et Lizabeth H. Zlatkus en tant que membres indépendants du conseil. M. Inserra et Mme Zlatkus ont également été désignés par le conseil d'administration en tant qu'"expert financier du comité d'audit", conformément aux règles applicables de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et nommés pour siéger au comité d'audit.

En outre, M. Inserra a été nommé membre du comité d'investissement et Mme Zlatkus a été nommée membre du comité des finances et des risques. Pendant plus de 37 ans chez Ernst & Young LLP ("EY"), dont il a pris sa retraite en 2021, M. Inserra a occupé divers postes de direction, notamment en tant que vice-président principal et associé directeur adjoint d'EY Americas de 2015 à 2020 et en tant que vice-président et associé directeur de l'organisation des services financiers d'EY de 2013 à 2015. Il a également été directeur administratif de Moore Capital Management, une société mondiale de gestion d'investissements, de 2008 à 2010.

Depuis qu'il a pris sa retraite d'EY, M. Inserra a été consultant indépendant auprès de plusieurs sociétés de capital-investissement, leur fournissant des conseils sur les entreprises des secteurs des services professionnels et financiers. M. Inserra est administrateur de Brighthouse Life Insurance Company of NY, une filiale indirecte à 100 % de la société, depuis 2021. Mme Zlatkus a occupé divers postes de direction au sein du Hartford Financial Services Group, Inc. ("The Hartford") au cours de ses 28 années de carrière au sein de la société, dont elle a pris sa retraite en 2011.

Elle a notamment été vice-présidente exécutive et directrice des risques de 2010 à 2011 et vice-présidente exécutive et directrice financière de 2008 à 2010. Mme Zlatkus a également occupé les fonctions de coprésidente de Hartford Life Insurance Companies et de présidente de la gestion internationale du patrimoine et des avantages collectifs.

Depuis qu'elle a quitté The Hartford, Mme Zlatkus est administratrice de plusieurs sociétés publiques, dont Pathward Financial, Inc. depuis 2021, AXIS Capital Holdings Limited depuis 2019, Boston Private Financial Holdings, Inc. de 2015 à 2021 et Indivior PLC de 2016 à 2019, pour n'en citer que quelques-unes.