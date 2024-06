BrightSpring Health Services, Inc. propose une plateforme de services de soins de santé à domicile et dans la communauté. La société se concentre sur la fourniture de services pharmaceutiques complémentaires et de services de prestataires à des patients complexes. Elle fournit ses services par l'intermédiaire de deux secteurs d'activité : Pharmacy Solutions et Provider Services. Elle fournit des services pharmaceutiques au moment et à l'endroit où les clients et les patients en ont besoin à leur domicile et dans leur communauté, souvent en coordination avec ses services de prestataires. Elle fournit une variété de services aux prestataires, qui ont un impact et une valeur ajoutée pour les patients chroniques et complexes à domicile et au sein de la communauté. Sa plateforme offre des services pharmaceutiques et des services aux prestataires complémentaires qui répondent de manière plus complète aux besoins multiples des patients âgés complexes et des patients spécialisés, dans leurs différents environnements et au fil du temps. Présente dans les 50 États américains, elle dessert plus de 400 000 patients par jour grâce à ses quelque 10 000 prestataires de soins et pharmaciens.

Secteur Installations et services en soins de santé