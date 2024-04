BrightView Holdings, Inc. est un fournisseur de services d'aménagement paysager commercial aux États-Unis. La société conçoit, crée et entretient des paysages et fournit des services complets de déneigement et de déglaçage. La société opère à travers deux segments : les services d'entretien et les services de développement. Le segment des services d'entretien fournit une gamme complète de services récurrents d'aménagement paysager commercial, allant de la tonte, du jardinage, du paillage et du déneigement à des services plus avancés sur le plan horticole, tels que la gestion de l'eau, l'entretien de l'irrigation, l'entretien des arbres, l'entretien des terrains de golf et l'entretien spécialisé des pelouses. Le segment des services de développement fournit des services d'architecture paysagère et de développement pour les nouvelles installations et les projets de réaménagement importants. Les services de ce segment comprennent des services de conception et de gestion de projets, d'architecture paysagère, d'installation d'aménagements paysagers, d'irrigation, de déplacement et d'installation d'arbres, d'aménagement de piscines et de plans d'eau, et de terrains de sport, entre autres.

Secteur Services et équipements environnementaux